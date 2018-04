Beim Üben per App drohen zahlreiche Ablenkungen

Jeder dritte Fahrschüler fällt in Bayern durch die Prüfung. Das hat auch mit neuen Lerngewohnheiten zu tun.

Sich auf die Theorieprüfung für den Führerschein per Smartphone oder Tablet vorbereiten, das klingt prima. Mal zwischendurch im Bus auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit ein paar Fragen durchklicken und flugs ist man fit für den Test.

„Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und...“ – oh, eine neue Textnachricht! Vermutlich laufen die meisten Trainings mit der Führerschein-App auf dem Handy so oder so ähnlich ab. Das große Problem beim Lernen zwischendurch ist nämlich, dass sich die Schüler nie so richtig auf die Fragen konzentrieren können. Außerdem geben die Apps Empfehlungen ab, wann der Mensch vor dem Smartphone zur Theorieprüfung gehen sollte. Das geschieht, sobald nur wenige Male alle Fragen richtig beantwortet wurden. Was meistens viel zu früh ist. Um Fakten auswendig zu können, muss man „überlernen“, wie Psychologen sagen. Oder, ganz einfach: üben, bis man es im Schlaf kann. Wer mit dem Handy lernen möchte, sollte zwei Dinge beachten: Benachrichtigungen deaktivieren und an einen ruhigen Ort zurückziehen. Und die Fragen nicht nur üben, bis die App grünes Licht gibt. Sondern ruhig noch ein paar Mal mehr.

