22.10.2020

Beim Überholen: Auto und Lastwagen kollidieren bei Hörmannsberg

Eine 19-Jährige setzt zwischen Mering und Hörmannsberg zum Überholen an, dann kommt ihr ein BMW entgegen. Der Schaden ist groß.

Einen Unfall meldet die Polizei von der Ortsverbindungsstraße zwischen Mering und Ried-Hörmannsberg. Am Mittwoch fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi A3 von Hörmannsberg in Richtung Mering. Etwa in der Mitte der Ortschaften setzte die junge Frau zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an.

Unfall zwischen Mering und Hörmannsberg: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Währenddessen kam ihr eine 28-Jährige mit ihrem BMW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 19-Jährige nach rechts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Der 41-jährige Lkw-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht verhindern.

Verletzt wird bei dem Unfall niemand

Der BMW nahm bei dem Unfall keinen Schaden, verletzt wurde laut Polizei ebenfalls niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (pos)

