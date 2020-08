vor 19 Min.

Beim Überholen: VW rammt Ford in Kissing

In Kissing will ein VW-Fahrer einen Ford überholen. Das stellte sich jedoch als Fehler heraus.

Einen Verkehrsunfall meldet die Friedberger Polizei aus Kissing: Dort befuhr ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag die Kalkofenstraße mit seinem VW und wollte den vor ihm fahrenden Ford überholen. Dessen Fahrer bog jedoch im selben Moment nach links in die Werkstraße ab.

Unfall in Kissing: Ein Fahrer wird mittelschwer verletzt

Die beiden Fahrzeuge kollidierten und durch die Wucht des Unfalls wurde der Ford in einen angrenzenden Garten geschleudert. Der 54-jährige Fordfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht. Der VW-Fahrer blieb indes unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (pos)

