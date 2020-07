12:05 Uhr

Beim Wenden: Pkw rammt Radlerin in Friedberg-Rinnenthal

Ein Pkw-Fahrer will in Friedberg-Rinnenthal wenden. Dabei übersieht er jedoch eine Radlerin.

Beim Wenden übersah ein Pkw-Fahrer eine Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Der 40-Jährige war am Donnerstagmittag auf der Rinnenthaler Aretinstraße unterwegs und kehrte mit seinem Wagen um, als er die 24-Jährige erwischte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus gebracht.

Unfall in Friedberg-Rinnenthal: Radlerin wird leicht verletzt

An dem Fahrrad konnte die Polizei keinen Schaden feststellen. Das Auto dagegen wies eine leichte Delle an der hinteren rechten Seite auf. Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (pos)

