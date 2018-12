vor 57 Min.

Beiträge für Meringer Ortschronik müssen bald fertig sein

Auch das abgerissene Knittelhaus findet in der Meringer Ortschronik Erwähnung. Den Autoren steht der baldige Redaktionsschluss bevor.

Das Buchprojekt für Mering erscheint im Context Verlag. Umfang und Kosten sind trotz einer Straffung noch ungewiss.

Von Gönül Frey

Eifrig gearbeitet wird in Mering an der großen Chronik zur anstehenden 1000-Jahr-Feier in Mering. Der Marktgemeinderat hat den Context-Verlag mit der Veröffentlichung der Chronik beauftragt.

Martin Kluger, der Inhaber des Augsburger Verlags, erläuterte im Gemeinderat dessen Aufgabe. „Wenn wir unsere Arbeit gut gemacht haben, sehen Sie am Ende nichts davon“ erklärte er. Der Verlag sorge dafür, dass die einzelnen Artikel ein einheitliches Erscheinungsbild haben, dass sie wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen und dass sich nicht einzelne Beiträge innerhalb der Chronik inhaltlich widersprechen.

Meringer Autoren sind wie ein Sack Flöhe

Im Vorfeld hatte sich Kluger bereits mit den Autoren zusammengesetzt und anhand eines Beispiel-Artikels eine mögliche Gestaltung entworfen. Als diese aufgelegt wurde gab es gleich empörtes Raunen im Gremium. Denn hier war vom Knittelhaus zu lesen und dass dieses „bedauerlicherweise“ abgerissen worden sei. „Die Arbeit an der Chronik ist ein bisschen wie ein Sack Flöhe. Wir müssen verschiedenste Autoren mit verschiedensten Ansichten zusammen bringen“, erklärte Kluger.

Die Kosten lassen sich noch nicht genau beziffern, da sie auch vom Umfang der Chronik abhängen. Trotz einer Straffung lasse eine Befragung der Autoren eine höhere Zahl erahnen als die eigentlich angestrebten 500 Seiten, hieß es in der Beschlussvorlage.

Aus dem Gemeinderat kam die Frage, wann den Redaktionsschluss für die Autoren sei. Toni Schlickenrieder, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins, antwortete: „Eigentlich zum Jahresende. Auch wenn es unsere Autoren noch nicht so recht glauben wollen.“

