12:31 Uhr

Bekommt Friedberg eine sechste Partnerstadt?

Ndanda in Afrika war zeitweise als neue Partnerstadt für Friedberg im Gespräch. Seit Langem unterstützen viele Menschen die Arbeit der Benediktinerinnen dort.

Plus Friedberg will Freundschaft mit einer Partnerstadt in einem Entwicklungsland schließen - aber mit welcher?

Von Ute Krogull

Die Stadt Friedberg könnte in einigen Jahren eine weitere Partnerstadt bekommen, und zwar aus einem Entwicklungsland. Diese Idee war bereits 2017 aufgekommen. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang über Ndanda in Tansania, wohin es seit Jahrzehnten Kontakte gibt.

Auf Nachfrage von Claudia Eser-Schuberth (Grüne) berichtete Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) nun, der Briefwechsel mit Ndanda sei "wieder eingeschlafen". Ndanda sei im Verhältnis zu Friedberg außerdem sehr klein. "Wir sollten das Thema aber auf jeden Fall in dieser Periode angehen", so das Stadtoberhaupt.

Friedberg sucht Partnerschaft keine Patenschaft

Vor einigen Jahren hatte eine Mitarbeiterin des Bundesentwicklungsministeriums im Stadtrat über die Thematik einer Partnerschaft mit einem Ort aus dem sogenannten globalen Süden informiert. Dabei sei trotz des ökonomischen Gefälles immer zu bedenken, dass es um Partnerschaft gehe, nicht um Patenschaft. Es sei also ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe. Davon könne auch die deutsche Kommune profitieren, etwa durch Lösungsansätze für die Stadtentwicklung oder eine Verbesserung ihres Images. Das Entwicklungsministerium unterstützt den Aufbau der Partnerschaften. So gibt es unter anderem Geld für sogenannte Anbahnungsbesuche oder Bildungsarbeit.

Aus entwicklungspolitischer Sicht gehe es vor allem darum, Themen wie fairen Handel, Umweltschutz, Migration oder Kommunalverwaltung aufzugreifen. Kommunen mit Partnerstädten in Dritte-Welt-Staaten haben oft ein Schwerpunktthema wie Renaturierung eines Naturgebiets oder Einsatz von Solartechnik.

Das sind die Partnerstädte von Friedberg

Bislang hat Friedberg fünf Partnerstädte. Der Austausch ist unterschiedlich intensiv. Die Städte sind:

Bressuire /Frankreich

/Frankreich La Crosse/ USA

Friedberg / Steiermark

/ Völs am Schlern / Südtirol

/ Chippenham / Großbritannien

Lesen Sie dazu:

Themen folgen