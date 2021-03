10:32 Uhr

Benefiz-Aktion: Fußball-Profi Sascha Mölders unterstützt Meringer Gastronome

Sascha Mölders versteigert getragene Fußballschuhe und Trikots für den guten Zweck. Der Löwen-Torjäger will so Gastronomen in Mering helfen. Das steckt dahinter.

Von Sebastian Richly

Fußball-Profi Sascha Mölders will den heimischen Gastronomen helfen. Deshalb versteigert der Torjäger vom TSV 1860 München persönliche Sachen für einen guten Zweck über die Plattform Ebay. Der Erlös soll Gastronomen aus Mering zugutekommen.

Fußballprofi Sascha Mölders versteigert getragene Trikots für den guten Zweck. Bild: Screenshot Ebay

Mölders, der mit seiner Familie in Mering wohnt und dort als Jugendtrainer beim SV Mering tätig ist, möchte "in dieser beschissenen Zeit" anderen helfen, wie er auf der Plattform Instagram mitteilte. Auf Nachfrage bestätigt seine Frau Yvonne Mölders, dass der Kapitän der Löwen den angeschlagenen Gastronomen in Mering mit der Aktion finanziell unter die Arme greifen möchte. "Wir versuchen, so viel wie möglich zu sammeln. Es wird sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber trotzdem denke ich, dass ein paar Mieten dabei rumkommen werden."

Sascha Mölders versteigert Schuhe und Trikots

Auf die Idee kam Sascha Mölders, nachdem die Familie Pizzen geholt hatte. Yvonne Mölders erinnert sich: "Wenn man etwas bestellt und abholt, spricht man auch immer mit den Gastronomen über die Situation. Die erzählen einem dann auch, wie beschissen es ihnen geht." Deshalb hat sich Sascha Mölders dazu entschlossen, etwas zu unternehmen.

Unter anderem kann man für signierte Fußballschuhe und Trikots bieten, die der 35-Jährige im Spiel getragen hat. Noch bis Donnerstagabend laufen die Versteigerungen zum Teil. Auf die insgesamt neun von Mölders getragenen Souvenirs haben schon einige Fans geboten. Auch ein Trikot des FC Augsburg ist dabei, am beliebtesten ist aber ein Trikot der Münchner Löwen. Geboten sind allein dafür aktuell rund 2500 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen