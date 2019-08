vor 41 Min.

Benefizturnier der Friedberger Allgemeinen: Bald 100.000 Euro Spenden

Die Spenden des Golfturniers der Friedberger Allgemeinen gehen an das Leserhilfswerk Kartei der Not. Es hilft Menschen unter anderem bei Krankheit oder Wohnungsnot.

Von Tom Trilges

Geschäftsführer Arnd Hansen von der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, hatte bei der Spendenübergabe zu den diesjährigen Friedberger Allgemeine Open ein breites Lachen auf dem Gesicht: „Das sind natürlich die schönsten Termine in meinem Beruf, weil ich weiß, wie wichtig diese Beiträge für Menschen in Notsituationen sind.“ 18.000 Euro kamen bei dem Benefiz-Golfturnier auf der Anlage in Tegernbach heuer zusammen. Damit bewegt sich die Gesamtspendensumme nach neun Ausgaben der Friedberger Allgemeine Open nun auf die 100.000 Euro zu.

Benefizturnier: Bedürftige Menschen im reichen Deutschland

Arnd Hansen schlug aber auch ernste Töne an: „In unserem reichen Land gibt es viele tausend Menschen, die plötzlich ins Elend rutschen – sei es durch Erkrankung, Behinderung, Unfälle oder zerbrechende Familien.“ Aktuell sei vor allem die Wohnungsnot ein großes Problem. „Die Hälfte aller Anträge von bedürftigen Menschen betreffen derzeit dieses Thema“, so Hansen. Er erinnerte daran, dass niemand vor Schicksalsschlägen gefeit sei: „Möge Gott verhüten, dass es uns triftt.“ Hansen dankte den 80 Teilnehmern und vielen Partnern.

Viele Partner der Friedberger Allgemeine Open machen Erfolg möglich

In diesem Jahr engagiert haben sich Champruss, die Stadtsparkasse Augsburg, Gartentechnik Pfundmeir, die Firma Kunzmann, Auto Bader, EGM Ihr Golfprofi, Roman Mayer Group, Marmor Michl, Stil-Stimmig-Echt, Büroservice Hanke, Viktoria Parfümerie, Elektrotechnik Treffler, Garten- und Landschaftsbau Milzarek, Augsburger Aktienbank, Voxeljet, Forum Media Group, Mobiheat, Daniel Götz Versicherungsfachbüro, Familie Jung, Familie Bitzl, Ute Kraus-Huschina, Allegria Resort Stegersbach und die Golf- und Thermenregion Stegersbach.

Friedberger Allgemeine Open: Marke von 100.000 Euro soll geknackt werden

Iris Trinker als Eigentümerin der Golfanlage Tegernbach und Vizepräsidentin des Golfclubs zeigte sich „stolz, dass wir dieses tolle Turnier für den guten Zweck schon neun Mal ausrichten durften.“ Sie dankte Organisator Thomas Goßner, Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen, für seinen Einsatz. Der versprach: Auch 2020 wird es die Friedberger Allgemeine Open geben. „Mittlerweile muss ich bei den Partnern nicht mehr betteln. Sie sind immer wieder gerne dabei. Es ist schön, dass wir hier Gutes tun können. Ich freue mich auf das Jubiläumsturnier 2020.“

Themen Folgen