vor 47 Min.

Benzintank läuft am Kissinger Weitmannsee über

Mit diesem Missgeschick beim Tanken hatte eine Pkw-Fahrerin in Kissing wohl nicht gerechnet.

Am Freitag gegen 15 Uhr wurde am Parkplatz beim Weitmannsee in Kissing ein geparkter Pkw festgestellt, an dem Benzin aus dem Tank tropfte. Die hinzugerufene Feuerwehr Kissing fing den Sprit auf. Zudem musste durch den Bauhof Kissing anschließend das Erdreich oberflächlich abgetragen werden. Wie sich herausstellte, hatte die Pkw-Besitzerin das Fahrzeug frisch betankt. Durch den Temperaturunterschied zwischen dem Sprit im Erdtank an der Tankstelle und den frühsommerlichen Außentemperaturen auf dem Parkplatz hatte sich der Tankinhalt ausgedehnt und durch den Überlauf einen Weg ins Freie gesucht. (AZ)

Themen folgen