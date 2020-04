vor 23 Min.

Beratung am Fenster

Caritas hält ihre Angebote aufrecht

Auch in Zeiten von Corona finden Jugendliche, Migranten und Geflüchtete weiterhin Hilfe und Unterstützung. Die offenen Beratungszeiten des Caritasverbands im Friedberger Bahnhofsgebäude wurden zwar bis auf Weiteres eingestellt. „Wir arbeiten aber momentan viel mit dem Telefon und E-Mail mit den Menschen und machen in dringenden Angelegenheiten Beratungen durch das Fenster. Sicherheit hat Vorrang“, sagt Sandro Marijic vom Jugendmigrationsdienst in Friedberg.

„Das ist auch für uns eine neue Situation, aber wir unterstützen uns gegenseitig und versuchen, den Menschen zu erklären, warum sie momentan nicht in die offene Beratung kommen können“, erklärt Kathrin Stachon von der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas Friedberg. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen am Friedberger Bahnhof, der Ausländerbehörde im Landratsamt Aichach und dem Jobcenter in Aichach erleichtern nach ihren Worten die Arbeit ungemein.

Natürlich werden die anderen Orte im Landkreis nicht im Stich gelassen. Auch die Außenstelle des Anker-Zentrums in Mering liegt im Fokus der Beratungsversorgung. Karin Stachon hat Kleidung für die neu angekommenen Kinder organisiert. Das Beratungsangebot vor Ort bleibt ebenfalls bestehen. Die Kolleginnen in Aichach und im nördlichen Landkreis sind hier weiterhin im Einsatz. (AZ)

Telefon 0821/21702415, Telefax 0821/21702419, Mobil 0151/ 40904974, E-Mail kathrin.stachon@caritas-aichach-friedberg.de, Internet www.caritas-aichach-friedberg.de.

Themen folgen