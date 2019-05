vor 34 Min.

Beschädigte ein Audi-Fahrer einen Ford Mustang?

Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Unfallflucht am Friedberger Fachmarktzentrum.

Auf dem Parkplatz beim Fachmarktzentrum wurde ein Ford Mustang angefahren. Die Polizei Friedberg sucht nun nach dem Fahrer eines Audi.

Eine unerfreuliche Entdeckung musste ein Besucher des Fachmarktzentrum in Friedberg Unterm Berg machen. Er hatte am Freitag seinen Ford Mustang auf dem Großparkplatz vor dem Elektronikfachmarkt Saturn geparkt und war zwischen 13 und 13.30 Uhr beim Einkaufen. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser vorne rechts erheblich beschädigt war. Eine Notiz des Verursachers konnte er nicht finden.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Ein Zeuge gab an, dass wohl ein grauer Audi A1 neben dem Mustang geparkt habe. Der geschätzte Schaden am Mustang beläuft sich auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

