12:00 Uhr

Besucher fühlen sich bei den Gartentagen in Kissing wohl

Trotz des durchwachsenen Wetters sind die Veranstalter der Lebensraum Garten auf Gut Mergenthau zufrieden. Worüber sich die Gutsbesitzerin Fottner freut.

Von Philipp Schröders

Das Wetter spielte in diesem Jahr nicht ganz mit, dennoch ist Veranstalterin Monika Fottner mit dem Ablauf der Lebensraum Garten zufrieden. Sie schätzt, dass zwischen 10000 und 12000 Besucher die Freiluftausstellung auf Gut Mergenthau bei Kissing besuchten, um sich mit Pflanzen und Accessoires einzudecken, Anregungen zu holen oder die Atmosphäre zu genießen.

„Das Wetter hat sich ausgewirkt, aber wir sind froh, dass es besser ausgefallen ist als zuvor angesagt“, sagt Gutsbesitzerin Fottner. Am Freitagvormittag sei die Ausstellung mit einem großen Andrang gestartet, der dann jedoch abgeklungen sei. Sonntag habe es, anders als erwartet, nur zwei kleine Schauer gegeben. Das sei der wichtigste Tag für die Ausstellung. Fottner ist jedenfalls mit der Resonanz sehr zufrieden, auch wenn weniger Besucher kamen als im vergangenen Jahr: „Es war eine entspannte Atmosphäre. Die Menschen haben sich sehr wohl gefühlt.“ Das hätten ihr auch die Aussteller bestätigt.

Mehr Aussteller in Kissing als im vergangenen Jahr

In diesem Jahr waren es mit 155 Anbietern ein paar mehr als 2018. Damals hatte Fottner die Lebensraum Garten das erste Mal mit ihrem Partner Ulrich Resele komplett in Eigenregie auf Gut Mergenthau ausgerichtet. „Wir haben da den Platz sehr großzügig verteilt“, sagt Fottner. In diesem Jahr sei mehr Ausstellern Raum zugeteilt worden. „Das ist jetzt aber genug. Es soll weiterhin schön bleiben. Sonst wird es zu voll.“

Im vergangenen Jahr waren die Besucher von den gemütlichen Ruheoasen mit Liegestühlen, die auf dem Gelände verteilt waren, angetan. „In diesem Jahr war es dafür einfach zu kalt“, sagt Fottner. Dennoch hätten die Auftritte der Bands für gute Stimmung gesorgt. Außerdem improvisierten einige Aussteller. Beispielsweise wurde am Stand vom Weinladen Lemberger kurzerhand Glühwein ausgeschenkt. Andere Aussteller stellten Decken zur Verfügung. Das Kinderprogramm mit Schmuckbasteln und Schminken wurde einfach in den Getreidespeicher verlegt.

38 Bilder Bei den Gartentagen in Kissing wird wieder viel geboten Bild: Peter Stöbich

Die Veranstalter hatten im vergangenen Jahr beschlossen, die ökologische Ausrichtung der Gartentage weiterzuverfolgen. Laut Fottner ist das gut gelungen. Die Besucher seien gebeten worden, ihren eigenen Einkaufskorb mitzubringen. Die Aussteller wurden angehalten, auf herkömmliche Plastiktüten zu verzichten und dafür auf Alternativen aus Papier oder biologisch abbaubaren Materialien zu setzen. Zudem hatten sich die Veranstalter ein System mit Holzkisten für größere Einkäufe überlegt. Die konnten für zehn Euro erworben werden. Die Einkäufe wurden dann gratis in der Pflanzengarderobe am Haupteingang deponiert. „So konnten die Besucher weiter die Ausstellung genießen, ohne die Kisten herumtragen zu müssen“, erklärt Fottner. Des Weiteren bestand erneut die Möglichkeit, gratis Bollerwagen auszuleihen, mit denen die Besucher ihre Einkäufe bequem zum Auto transportieren konnten.

Organisation der Gartentage lief reibungslos

Fottner freut sich, dass die Ausstellung auch von der Organisation her reibungslos ablief. Vor allem der Abbau am Sonntagabend sei eine große Herausforderung. Beispielsweise sei es schwierig, die Abfahrt der ganzen Lastwagen zu koordinieren. Das habe aber gut funktioniert. Eine Stunde nach Ende der Gartenschau waren die meisten Aussteller bereits auf den Weg.

Lesen Sie auch diesen Artikel: So lief der Start der Lebensraum Garten auf Gut Mergenthau

Themen Folgen