vor 2 Min.

Betreuer: Mehr Aufgaben und bessere Bindung

Das Friedberger Kinderheim braucht mehr Personal. Warum ein Leben dort auch Vorteile haben kann

Von Michael Postl

Manchmal, wenn Franziska Menzinger an der Supermarktkasse steht, schauen sie andere Kunden schief an. Denn Menzinger hat für zehn Personen eingekauft. Hamstern tut sie deshalb jedoch nicht. Die Pädagogin ist Gruppenleiterin im Friedberger Kinderheim. Und wenn sie einkauft, dann für alle Mitglieder einer Wohngruppe, inklusive deren Betreuer.

Letzteren gebühre höchster Respekt, sagt Jürgen Hammer. Der Leiter des Kinderheims ist sehr dankbar, wie die Mitarbeiter mit der Situation und den Kindern umgehen. Denn in diesen Zeiten müssen die Betreuer zusätzlich die Aufgaben eines Lehrers übernehmen. „Am Vormittag, wenn die Kinder normalerweise in der Schule wären, gehen wir mit ihnen Lernstoff durch“, sagt Gruppenleiterin Menzinger. In normalen Zeiten organisiert sie eine Gruppe von neun Kindern und gestaltet mit ihnen das Nachmittagsprogramm. Mehr Kinder als sonst muss sie derzeit nicht betreuen. „Die Kinder verlangen jedoch mehr Abwechslung“, sagt Hammer. Sie seien auch offener für Aktivitäten, die sie vor der Krise nicht unbedingt mochten. „Insbesondere rausgehen, sich bewegen, spazieren und wandern kommen besser an“, zählt Hammer auf.

Menzinger sieht den Grund dafür insbesondere in dem Gespür, das die Kinder für die Situation entwickelt haben: „Wir sitzen alle im selben Boot, das verstehen die Kinder.“ Sonst hätten sie eine eher abstrakte Vorstellung von ihren Betreuern. Nun sehen die Kinder ihre Betreuer realistischer, menschlicher, vertrauter. Inzwischen schauen die Kinder gemeinsam mit den Erziehern und Sozialpädagogen die wöchentlichen Pressekonferenzen und bekommen so ein Verständnis dafür, dass die aktuelle Lage für alle schwierig ist.

Deshalb helfen auch Kollgen aus anderen Bereichen aus. „Wir haben derzeit drei Mitarbeiter, die sonst in der Ambulanz arbeiten“, sagt Heimleiter Hammer. „Das entlastet uns sichtlich.“ Die Helfer haben in der eigenen Abteilung derzeit kaum etwas zu tun und helfen deshalb gerne aus. „Häufig haben wir keine Zeit für Sachen wie Pizza backen in unserem selbst gebauten Ofen, ausgiebige Fahrradtouren oder Haare färben“, sagt Heimleiter Hammer. Denn oft haben die Kinder, die in der Regel aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und teilweise traumatisiert sind, am Nachmittag Therapiesitzungen. Es gibt keinen signifikanten Anstieg der Anfragen. Was Hammer überrascht. „Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass wir mehr Fälle wegen häuslicher Gewalt bekommen würden.“ Dem sei aber nicht so.

Durch die hinzugewonnene gemeinsame Zeit rücken Betreuer und Kinder näher zusammen, wie Gruppenleiterin Menzinger berichtet. Dem schließt sich ihre Kollegin Martina Wahlbrunn an: „Es kann eine engere Bindung entstehen“, sagt Menzinger. „Das ist bei uns oft der Fall. Im Grund müssen wir ja einen Teil der Familie kompensieren.“

Wenn die Kinder jedoch ihre richtigen Eltern vermissen, kann die Stimmung kippen. „Manche Kinder sehen ihre Eltern einmal in der Woche, andere alle 14 Tage“, sagt Hammer. Das sei im Moment nicht möglich. Dies tragen die Eltern mit. Denn theoretisch wäre ein Kontakt rechtlich gesehen unbedenklich. „Es stellt bei so vielen Kindern aber ein Risiko dar“, sagt Hammer. Es gebe ein Smartphone des Kinderheimes, das die Kinder nutzen, um ihre Mütter und Väter per Videoanruf zu kontaktieren. „Wir schreiben auch Briefe und sprechen mit den Kindern über die Situation“, sagt Gruppenleiterin Wahlbrunn. Oft könne man so die Laune der Kinder heben.

Dies und das vermehrte Basteln, die Spaziergänge und Gartenspiele erleichtern den Umgang mit der Krise. Ein Lagerkoller ist dennoch nicht ausgeschlossen. Ausgeprägter seien die Störungsbilder der Kinder deshalb aber nicht zwingend, sagt Heimleiter Hammer. Trotz der Abwesenheit der Eltern könne man positive Aspekte an einem Leben im Heim finden. „Die Kinder können untereinander spielen“, sagt Hammer. Dies sei insofern ein Vorteil, als dass die Ausgangsbeschränkungen Kinder in ihrer Entwicklung stören könnten. „Die soziale Interaktion ist gerade in diesem Alter ungeheuer wichtig. Kinder ohne Geschwister, die weder ihre Freunde besuchen, noch in den Kindergarten gehen dürfen, können die Sozialkompetenzen nicht so gut entwickeln wie sonst.“

Und wenn eine Gruppenleiterin wie Franziska Menzinger den Kindern derart in ihrer Entwicklung helfen kann, riskiert sie auch mal einen kritischen Blick an der Supermarktkasse.

Themen folgen