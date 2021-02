vor 33 Min.

Betreutes Wohnen in Ried kann jetzt starten

Betreutes Wohnen und eine Tagespflegeeinrichtung wird es künftig in Ried geben.

Plus Dass die Rieder künftig auch im Alter in ihrer Heimatgemeinde wohnen bleiben können, dafür setzen sich Bürgermeister und Gemeinderat ein.

Von Christine Hornischer

In der jüngsten Sitzung des Rieder Gemeinderates ging es um das Mammutprojekt „Betreutes Wohnen“. In der Rieder Ortsmitte sollen ein „Betreutes Wohnen“ sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren errichtet werden. Da die Gemeinde aber die Tagespflege im Eigentum behalten will, hat Bürgermeister Erwin Gerstlacher mit mehreren potenziellen Betreuungsträgern Kontakt aufgenommen.

Mit der Sozialstation Friedberg-Hochzoll einigte sich die Gemeinde auf einen regionalen Anbieter. „Das war mir äußerst wichtig“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. In der nächsten Sitzung will Geschäftsführerin Gudrun Jansen sich persönlich vorstellen.

Auf 3200 Quadratmetern sollen 30 Wohnungen für Senioren entstehen, die von ein- bis drei Zimmer variieren. Das Gelände liegt in der Ortsmitte direkt am Eisbach. Die Bauweise ähnelt einem Trapez mit versetzt angebrachten Balkonen, die genügend Privatsphäre ermöglichen.

Ried geht noch nicht in die Feinplanung

Das Gremium einigte sich auf drei Vollgeschosse mit eingerücktem Penthouse. Da aber das Gebäude in einem Tal liegt, füge sich das Gebäude trotz seiner Größe in die Umgebung. Der geschäftsführende Beamte Andreas Sausenthaler erinnerte nochmals daran, dass es hier um keine Feinplanung gehe. Somit wurde einstimmig die Lage und Kubatur des Bauvorhabens vom Gemeinderat beschlossen.

Barrierefreier Zugang für den Rieder Friedhof

Zudem berieten die Räte noch über den barrierefreien Nord-Zugang für den Friedhof in Ried, der im Rahmen der Städtebauförderung auch bezuschusst wird. Dem Nordteil des Friedhofs fehlt derzeit noch ein barrierefreier Zugang. Der stets angedachte Direktzugang über die Nord-Mauer kann nicht barrierefrei (sechs Prozent) hergestellt werden. Auch fordert diese Trasse eine enorme Auffüllung. Bei einem alternativen Vorschlag müsste ein Stellplatz entfallen, um Platz für den Zugang und die dazu nötige Infrastruktur zu schaffen. Außerdem müsste der Zugang „über die ganze Wiese“, so Bürgermeister Gerstlacher, gebaut werden und sei somit nicht zweckmäßig.

Das Gemeindeoberhaupt und Geschäftsstellenleiter Andreas Sausenthaler waren wegen dieser nicht so ratsamen Varianten nochmal vor Ort und fanden eine dritte Lösung, die alle Gemeinderatsmitglieder überzeugte. Somit führt nun der barrierearme Zugang (rund sieben Prozent Steigung) entlang der Friedhofsmauer. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Joe Koppold, sowie das Landratsamt sehen mit diesen sieben Prozent keinerlei Probleme für die Förderung.

