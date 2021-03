06:00 Uhr

Betreuungsgruppe in der Kita Spielburg in Kissing wird aufgelöst

Plus Zur Enttäuschung der Eltern wird die Schulkindbetreuung in der Kita Spielburg in Kissing eingestellt. Die Entscheidung ist im Gemeinderat umstritten.

Von Philipp Schröders

Über die Zukunft der Schulkindbetreuung in der Kindertagesstätte Spielburg ist im vergangenen Kissinger Gemeinderat hitzig diskutiert worden. Die Gruppe mit 15 Kindern kann vom Träger, der Evangelischen Emmausgemeinde, nur noch mit einem hohen Verlust betrieben werden. Daher kam die Überlegung, die Schulkindbetreuung Ende August einzustellen.

Bürgermeister Reinhard Gürtner trug während der Sitzung vor, dass die Einrichtung aufgrund der recht kleinen Betreuungsgruppe sehr stark von den Buchungszeiten der Eltern abhängig sei. Gerade die niedrigste Kategorie sei die gefragteste, was den wirtschaftlichen Betrieb ungemein erschwere. Zudem habe die Kita auch ein Problem bei der Unterbringung. Da kein eigener Raum zur Verfügung stehe, werde der Speisesaal genutzt. Des Weiteren sagte der Bürgermeister, dass für alle Kinder bei Auflösung der Gruppe ein Platz in der Ganztagesbetreuung bereitstehe.

Defizitübernahme wird in der Kissinger Verwaltung kritisch gesehen

Fabian Bär von der Freien Wählergemeinschaft erklärte, dass der Träger ins Gespräch gebracht habe, zusammen mit der Gemeinde das Defizit zu übernehmen, wobei die Kommune den deutlichen größeren Anteil tragen sollte. Er fragte nach einer Einschätzung. Bürgermeister Gürtner erklärte, dass eine Defizitübernahme einen hohen Verwaltungsaufwand für den Träger und die Gemeinde darstelle. Auch Kämmerin Michaela Fischer riet davon ab. "Wir können das nicht nur einem Träger anbieten." Der geschäftsleitende Beamte Hubert Geiger erklärte, dass alle Verträge so abgeschlossen seien, dass das wirtschaftliche Risiko beim Betreiber liege. Die Gemeinde wiederum habe bis auf wenige Ausnahmen die Gebäude erstellt, stelle sie den Trägern zur Verfügung und sorge für den Unterhalt.

CSU-Sprecher Michael Eder sprach sich auch gegen eine Defizitübernahme aus. Mit zwei Vollzeitstellen sei die Gruppe zu klein, um sich selbst tragen zu können "Es wird kein Kind auf der Straße stehen. Die Kinder bekommen auch in der Ganztagsbetreuung ein gutes Angebot." SPD-Sprecherin Silvia Rinderhagen erklärte dagegen, dass sie sich in der Sachlage nicht gut informiert fühle. Im Entscheidungsprozess in den vergangenen Monaten sei nicht über Lösungen diskutiert worden. "Wir wollen doch in Kissing ein vielfältiges Betreuungsangebot aufrechterhalten", sagte sie. Sie stellte später den Antrag, die Entscheidung zu vertagen, was aber keine Mehrheit fand.

In der Kissinger Kindertagesstätte Spielburg wird die Schulkindbetreuung eingestellt. Bild: Philipp Schröders

Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen äußerte auch Verständnis für die Eltern. "Der Hort ist nicht das Gleiche wie die Ganztagsbetreuung. Der Hort bietet Flexibilität." Auch sie plädierte dafür, weiterhin in Kissing ein vielfältiges Betreuungsangebot zu gewährleisten.

Karla Alcázar, betroffene Mutter und Elternbeiratsvorsitzende, kam in der Sitzung selbst kurz zu Wort. Gegenüber unserer Zeitung sagte sie, dass viele Kinder die Kita bereits seit der Krippe besuchten. "Für sie ist die Spielburg ein zweites Zuhause geworden." Die Betreuer im Hort hätten eine deutlich bessere Qualifikation als zum Beispiel in der Mittagsbetreuung, und wegen der kleinen Anzahl der Kinder sei die Betreuung sehr individuell. "Mit einem Wechsel in eine andere Einrichtung werden die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und wir Eltern mit logistischen Änderungen konfrontiert, die im Moment eine große Zumutung sind", sagte Alcázar. Die Flexibilität der Spielburg sei auch einer der Punkte, die die Eltern in anderen Institutionen vermissen würden. Das gelte auch für die familiäre Umgebung und den ständigen Austausch mit den Erziehern. Zudem gab sie zu bedenken, dass in Nachbarkommunen wie Mering oder Friedberg die Horte bezuschusst würden.

Träger: Schulkindbetreuung nur mit hohem Defizit möglich

Diakon David Mühlendyck ist bei der evangelischen Gemeinde für die Kindertagesstätte in Kissing zuständig. Er sagte auf Anfrage: "Ich habe natürlich Verständnis für die Eltern. Viele Kinder besuchen schon seit Jahren die Gruppe in der Spielburg." Jedoch habe die Gemeinde 2015 die Zuschüsse für die Kindertagestätten in Kissing eingestellt. Seitdem könne die Schulkindbetreuung nur noch mit einem Defizit angeboten werden. Inzwischen läge der Betrag bei über 10.000 Euro pro Jahr für die evangelische Gemeinde. "Das ist Geld, das uns unter Umständen an anderer Stelle fehlt", sagte Mühlendyk. Daher habe der Kirchenvorstand keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als die Schulkindbetreuung einzustellen, und sich damit an die Gemeinde gewandt. "Ich habe die Eltern frühzeitig und transparent darüber informiert", sagte Mühlendyk. Bei zwei Internetkonferenzen und in Einzelgesprächen habe er die problematische Situation dargelegt. Dabei habe er auch die Zahlen offengelegt. "An die Eltern ist auch frühzeitig weitergeben worden, dass es Ausweichmöglichkeiten gibt."

Am Ende entschied dann der Gemeinderat mit 13 zu zehn Stimmen, dass die Schulkindbetreuung in der Spielburg Ende August eingestellt wird. Der Gegenstimmen kamen von der SPD und den Grünen. "Wir bedauern sehr, dass Kissing eine exzellente Hort-Einrichtung verliert. Die Auswahlmöglichkeit der Eltern wird dabei sehr begrenzt, und es geht ein Stück Vielfältigkeit in der Schulkinderbetreuung dabei verloren", sagte die Elternbeiratsvorsitzende Alcázar.

