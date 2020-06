vor 18 Min.

Betriebsunfall in Schmiechen: Bauarbeiter von Balken gerammt

Einen Betriebsunfall meldet die Polizei aus Schmiechen. Eine große Rolle spielte dabei ein Holzbalken.

Einen Betriebsunfall meldet die Friedberger Polizei von einer Baustelle in der Birkenstraße in Dasing. Was war passiert? Ein junger Bauarbeiter rammte seinem Kollegen aus Versehen einen Holzbalken in den Rücken.

Betriebsunfall in Schmiechen: Junger Mann übersieht Kollegen

Der 23-Jährige hielt den Balken in der Hand und wollte sich drehen. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden 30-Jährigen und traf ihn im Bereich der Wirbelsäule. Dieser wurde daraufhin in die Augsburger Uniklinik gebracht. (pos)

