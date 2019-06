vor 44 Min.

Betrug: Friedberger Schüler verliert 6500 Euro

Ein 18-Jähriger aus Friedberg will im Internet ein Motorrad kaufen und wird fündig. Was er nicht weiß: Der Verkäufer, der sich als Schwede ausgibt, ist ein Betrüger.

Ein 18-jähriger Friedberger ist jetzt einem Internet-Betrüger auf den Leim gegangen und verlor dabei 6500 Euro. In einem Internetportal fand der Schüler ein gebrauchtes schwarz-oranges Motorrad der Marke KTM.

Betrüger will 6500 Euro von Friedberger Schüler für Motorrad

Ein Mann, der sich als Schwede ausgab, bot es dort zum Verkauf an und versicherte dem 18-Jährigen, das Motorrad mittels Schiff und Spedition zum Käufer zu schicken. Beide einigten sich per Mail auf eine Kaufsumme von 6500 Euro. Der Schwede wollte zudem die Transportkosten übernehmen. Er untermalte seinen Betrug mit etlichen Schreiben für die Banküberweisung und einem mehrseitigen Auftrag an die angebliche Spedition.

Gutgläubig ging der Schüler darauf ein. Nachdem der Friedberger die Summe auf ein englisches Konto überwiesen hatte und sich auf seine Maschine freute, hörte er nichts mehr von dem angeblichen Schweden. (tril)

