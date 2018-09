vor 34 Min.

Betrug am Himbeerstand

Der vermeintlich günstige Einkauf kommt einer Frau jetzt teuer zu stehen.

Zwei Schalen Himbeeren im Wert von sechs Euro entnahm eine 63-jährige Frau aus einem stillen Verkäufer in der Kissinger Bahnhofsallee. Allerdings bezahlte sie laut Polizei nur 35 Cent. Dies wurde durch den Inhaber festgestellt, welcher in letzter Zeit starke Differenzen in den Einnahmen zu verzeichnen hatte. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Betruges.

Themen Folgen