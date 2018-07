vor 45 Min.

Betrunken in die Hecke gefahren

Ein Mann fuhr mit dem Auto in eine Hecke.

Die Polizei Friedberg meldet mehrere Alkoholunfälle. Einige sind schon fast kurios.

Offenbar hatten die Menschen am Wochenende (zu) viel Durst. Die Polizei Friedberg meldet nämlich eine ganze Reihe von Trunkenheitsfahrten.

Am Samstag gegen 20 Uhr beobachteten Verkehrsteilnehmer, wie ein silberfarbener Fiat auf dem Chippenham-Ring mehrfach auf die Bankette geriet und in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei schnappte den Mann; der 47-Jährige war mit über 2,1 Promille sichtlich betrunken und „ziemlich uneinsichtig“, wie die Polizei Friedberg meldete. Da er eine angeordnete Blutentnahme verweigerte und aggressiv wurde, musste er kurzfristig gefesselt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 22 Uhr fuhr ein Opel in der Gutenbergstraße in einen Zaun und eine Hecke. Der Fahrer machte sich zu Fuß von dannen und ließ den Wagen einfach stehen. Aufgrund der guten Beschreibung von Nachbarn konnte der 48-jährige Fahrer ermittelt werden. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Opel musste mit 2000 Totalschaden von einem Abschleppunternehmen aus der Hecke geborgen werden, der Fremdschaden beträgt 1000 Euro.

Frau liegt hinter ihrem Auto

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr eine 61-jährige Frau hinter ihrem Cabrio liegend in Eurasburg aufgefunden. Zuvor hatte ein Bürger gesehen, wie die Frau alleine in ihrem Auto saß und das Verdeck öffnete. Ein herbeigerufener Rettungswagen kümmerte sich um die Frau, weshalb auch die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Die Streifenbeamten stellten Alkoholgeruch fest. Da sie keinem Alkotest zustimmte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Schließlich fiel Sonntag gegen 18.30 Uhr ein BMW auf, der in Stätzling recht flott unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des 46-jährigen Fahrers rochen die Polizeibeamten Alkohol. Der gerichtsverwertbare Alkotest ergab knapp 0,8 Promille. Dies wird nun mit mindestens 500 Euro Geldbuße, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet.

