Betrunken spätnachts auf dem Rad unterwegs

Einen betrunkenen Radfahrer erwischte die Polizei Friedberg spätnachts in Dasing. Das hat Folgen für den Mann.

Diese Fahrt dürfte ein 26-jähriger Radler noch eine Weile bedauern: Am Sonntag gegen 1.20 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Aichacher Straße in Dasing ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Nachdem der Alcotest einen Wert von fast zwei Promille ergeben hatte, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen.

Dasing: Verstoß gegen Corona-Ausgangssperre

Zusätzlich kommt die Ahndung des Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung auf ihn zu, wie die Polizei Friedberg meldet.

Lesen Sie dazu auch: