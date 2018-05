vor 47 Min.

Betrunkene Beifahrerin setzt Auto gegen eine Wand

Eigentlich wollte sie nur das Radio anschalten - doch das ging schief.

Am Freitagvormittag besuchte ein 43-jähriger Friedberger einen Arzt in der Münchner Straße und stellte seinen Pkw auf einem Parkplatz vor dem Anwesen ab. Seine 36-jährige Beifahrerin blieb im Auto. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, wollte sie das Radio einschalten und betätigte die Zündung des Fahrzeugs. Hierbei drehte sie den Zündschlüssel etwas zu weit, sodass der Pkw einen Satz nach vorne machte und in die Hauswand fuhr. Bei der Aufnahme des Schadens stellte die Polizei fest, dass die 36-Jährige noch über 1,1 Promille hatte. Am Auto und an der Hauswand entstand geringer Sachschaden. Bei der Beifahrerin wurde auch Blut abgenommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit erstellt. Weiter stellte sich heraus, dass sie auch keinen Führerschein mehr besitzt. Dieser wurde ihr laut Polizei bereits vor Jahren wegen eines anderen Alkoholdeliktes entzogen.

