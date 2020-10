vor 37 Min.

Betrunkene Frau fährt Schlangenlinien und gegen eine Luft-Wasser-Säule

In Friedberg begeht eine Frau zahlreiche Verkehrsdelikte. Der Grund: Sie ist völlig betrunken.

Zunächst fuhr sie in Schlangenlinien. Dann rammte sie auch noch eine Luft-Wasser-Säule an einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Friedberg. Eine betrunkene 56-Jährige war am Montagmorgen in Friedberg unterwegs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Unfallflucht in Friedberg: Betrunkene muss den Führerschein abgeben

Die 56-Jährige konnte aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch im Bereich der Afrastraße/Luitpoldstraße angehalten werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ermittelt nun wegen zahlreicher Verkehrsdelikte, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (pos)

