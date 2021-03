10:43 Uhr

Betrunkener Autofahrer baut Unfall in Mering

Die Polizei musste am Samstagabend zu einem Unfall in Mering ausrücken. Der Grund für die Karambolage war schnell klar.

Seinen Führerschein ist ein 27-jähriger Autofahrer los, der am Samstag gegen 22.20 Uhr in Mering einen Unfall verursachte. Wie die Polizei berichtet, musste der Mann mit seinem Ford an der Kreuzung Münchner Straße und Ohmstraße an der roten Ampel warten. Aus unbekanntem Grund legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück. Dabei stieß er gegen das hinter ihm wartende Fahrzeug, welches leicht beschädigt wurde.

Erst gegen Auto, dann über Verkehrsinsel

Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Königsbrunn weiter fort und überfuhr eine Verkehrsinsel. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

