vor 21 Min.

Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Nur mit Mühe gelang es der Polizei, einen betrunkenen Autofahrer in Laimering zu stoppen.

Seine Flucht bringt Fußgänger am Birkenfeld in Laimering in Lebensgefahr. Der 31-jährige war ohne Führerschein unterwegs.

Spektakulärer Polizeieinsatz im Dasinger Ortsteil Laimering: Nur mit einem Sprung in den Straßengraben konnten sich sechs Fußgänger vor einem Autofahrer retten, der betrunken und überhöhter Geschwindigkeit vor einem Streifenwagen flüchten wollte.

In der Nacht zum Sonntag fiel gegen 3.50 Uhr einer Streife der Friedberger Polizei ein Pkw auf, der den Beamten bei Laimering ohne Licht entgegenkam. Die Beamten setzten sich hinter ihn und wollten ihn stoppen. Trotz Anhaltesignals beschleunigte der Pkw-Fahrer.

In Schlangenlinien durch Laimering

Er war dabei auffällig in Schlangenlinien unterwegs und kam mehrfach in die Bankette. Schließlich versuchte die Streife mit Blaulicht und Martinshorn, ihn zum Anhalten zu bewegen, darauf reagierte der Fahrer ebenfalls nicht. Im Bereich Am Birkenfeld konnten die sechs Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern.

Letztlich gelang es den Beamten, den Pkw anzuhalten. Der 31-jährige Fahrer verhielt sich dabei sehr aggressiv gegenüber den Beamten. Der Grund dürfte die fehlende Fahrerlaubnis und die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein.

Der 31-Jährige hatte 1,5 Promille intus

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach einer erfolgen Blutentnahme, durfte der Mann nach Hause gehen. Er muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

Die Polizei ist auf der Suche nach den sechs Zeugen, die durch den Fahrer gefährdet wurden und bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon 0821/323-1710.

