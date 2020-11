11:27 Uhr

Betrunkener Autofahrer rammt Wohnmobil und flieht

Ein Betrunkener fährt gegen ein in Friedberg abgestelltes Wohnmobil und flieht.

Ein Mann fährt gegen ein in Friedberg abgestelltes Wohnmobil und flieht. Kurz darauf kommt er zurück. Was danach geschieht.

Ein Betrunkener hat am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht in Friedberg-Harthausen begangen. Ein Zeuge beobachtet laut Polizei, wie der Kleintransporter-Fahrer Am Spielberg zuerst gegen eine Hecke und beim anschließenden Wenden gegen einen geparkten Wohnwagen fuhr.

Betrunkener verursacht Unfall in Friedberg-Harthausen und flieht

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro zu kümmern.

Der Unfallfahrer kam kurze Zeit später zurück zur Unfallstelle. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille, woraufhin die Polizei den Führerschein des 37-Jährigen sicherstellte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen