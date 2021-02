vor 16 Min.

Betrunkener BMW-Fahrer verunglückt auf der A8 bei Dasing

Mit 1,3 Promille von der Fahrbahn abgekommen. Neben dem Führerscheinentzug wartet noch weiterer Ärger auf den 58-Jährigen.

Unter Alkoholeinfluss hat ein 58-jähriger BMW-Fahrer seine Auto auf der Autobahn bei Dasing geschrottet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montag gegen 3.45 Uhr in Richtung München unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, verursachte jedoch an diversen Teilen der Schutzplanke und des Grünstreifens weitere Schäden. Der BMW musste mit einem Kran geborgen werden.

BMW-Fahrer verstößt gegen Infektionsschutzgesetz

Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest beim Fahrer knapp 1,3 Promille, sodass eine Blutentnahme und der vorläufige Entzug des Führerscheins notwendig waren. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wollte der Mann angeblich einen Bekannten in München besuchen, sodass zusätzlich noch mögliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zu prüfen sind. (AZ)

