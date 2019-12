16:26 Uhr

Betrunkener Fahrer gerät in Verkehrskontrolle

0,66 Promille stellte die Polizei bei einem Autofahrer in Kissing fest.

Mit einer Verkehrskontrolle der Polizei nahm die Fahrt für einen Mann in Kissing ein jähes Ende.

In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr unterzog die Polizei in Kissing am Robinienweg einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert, ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,66 Promille. Diese verhinderte eine Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren mit einem Monat Fahrverbot.

