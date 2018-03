vor 45 Min.

Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Die Polizei konnte ihn wenig später stellen.

Unter Alkohol stand ein ungarischer Lkw-Fahrer, der am Samstagabend in Dasing-Lindl einen Unfall verursachte. Laut Polizei bot der Mann von der Laimeringer Straße in ein Firmengelände ab und beschädigte dabei mit seinem Sattelzug die Schranke an der Einfahrt. Nach dem er auf dem Firmengelände gewendet hatte, fuhr er wieder aus dem Grundstück aus. Hierbei beschädigte er mit dem Sattelzug ein Verkehrszeichen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Streife konnte den Sattelzug samt Fahrer etwa 200 Meter von der Unfallstelle geparkt feststellen. Da der Fahrer auffällig nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,78 Promille.