vor 25 Min.

Betrunkener Mann beleidigt Polizisten in Friedberg und muss in Arrest

Ein Betrunkener kam in Friedberg in der Nacht von Sonntag auf Montag in Arrest.

Trotz mehr als zwei Promille Alkohol im Blut wollte ein Mann in Friedberg noch in Gaststätten weiter trinken. Die Polizisten vor Ort beleidigte der 44-Jährige.

Ein Betrunkener hat in Friedberg in der Nacht von Sonntag auf Montag für großen Ärger gesorgt. Kurz vor Mitternacht wurde eine Polizeistreife in die Münchner Straße im Bereich der dortigen Gaststätten und der Tiefgarage gerufen. Anlass war ein stark betrunkener 44-Jähriger, der laut Polizeiangaben am Boden lag. Der Mann hatte laut Alkoholtest einen Wert von 2,18 Promille.

Mann in Friedberg will trotz zwei Promille in Gaststätten und kommt stattdessen in Arrest

Offensichtlich war sein Durst aber noch nicht gestillt, denn immer wieder versuchte er, trotz eines ausgesprochenen Platzverweises, in die Gaststätten vor Ort zu gelangen. Der 44-Jährige zeigte sich gegenüber der eingesetzten Polizeistreife aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest verbracht. (tril)

