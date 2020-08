15:00 Uhr

Betrunkener Mopedfahrer rammt Audi in Merching

In Merching kracht ein Mopedfahrer in einem Audi. Er war betrunken.

Ein betrunkener Mopedfahrer ist in Merching gegen einen Audi gefahren. Dieser war am Freitag kurz nach Mitternacht auf dem Angerweg Richtung Mandichostraße unterwegs und bremste leicht, als er links abbiegen wollte. Der Mopedfahrer erkannte das zu spät und prallte mit dem Audi zusammen. Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Auffahrunfall in Merching von betrunkenem Mopedfahrer verursacht

Als die Streife an den Unfallort kam, stellte sie bei dem Mopedfahrer zudem einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,16. Gegen den 30-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. (pos)

