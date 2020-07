20.07.2020

Betrunkener Radler beschädigt in Kissing mehrere Autos

Wegen eines nächtlichen Randalierers musste die Polizei am Sonntag in Kissing ausrücken.

Aufmerksamer Augenzeuge stellt den Randalierer und verständigt die Polizei. Der Alkoholtest fällt eindeutig aus.

Einen Schaden von 6500 Euro richtete ein betrunkener Mann am Sonntagabend in Kissing an. Der 24-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er gegen 22.45 Uhr in der Ehgartenstraße mutwillig sein Fahrrad gegen geparkte Fahrzeuge warf. Ein Zeuge konnte die Person stellen und verständigte die Polizei. Ein Alkoholtest ergab bei dem 24-jährigen einen Wert von 1,62 Promille.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Bisher wurden sechs beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Weitere Geschädigte bzw. Zeugen des Vorfalles, werden gebeten sich bei der Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710 zu melden.

Themen folgen