11:06 Uhr

Betrunkener Radler spuckt auf Autofahrerin

Unter Alkoholeinfluss stand ein Radfahrer in Mering, der aus Wut durch ein geöffnetes Seitenfenster eines Autos spuckte. Dieses stand im Halteverbot.

Von Ute Krogull

Laut Polizei hielt am Freitag gegen 21.30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin im eingeschränkten Haltverbot an, um zu telefonieren. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer war über diese Parksituation dermaßen erbost, dass er in das geöffnete Fenster des parkenden Pkw spuckte. Die beiden gerieten in Streit und die Polizei wurde gerufen.

Polizei schlichtet Streit zwischen Radfahrer und Autofahrerin in Mering

Als die Beamten den Streit schlichteten, merkten sie, dass der Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Auf Grund einer Atemalkoholkonzentration von . 1,64 Promille wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Themen folgen