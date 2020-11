vor 24 Min.

Betrunkener greift Polizisten mit den Fäusten an

Zwei Polizisten werden am frühen Samstagmorgen wegen Ruhestörung nach Kissing gerufen. Als sie den Verursacher ermahnen, eskaliert die Situation.

Von Ute Krogull

In den frühen Morgenstunden des Samstags riefen Nachbarn wegen einer Ruhestörung in Kissing bei der Polizeiinspektion Friedberg an. Vor Ort forderten zwei Beamte den 26 Jahre alten Mann auf, sich an die geltenden Nacht- und Ruhezeiten zu halten. Allerdings wollte sich der junge Mann durch die Polizisten nicht belehren lassen und beleidigte diese mit den Worten „Fuck you", als sie wieder auf dem Weg zu ihrem Dienstfahrzeug waren.

Als sie zurück zu dem Unruhestifter gehen wollten, rannte dieser unvermittelt mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu. Den beiden sei es gelungen, den Angriff abzuwehren und den Angreifer letztlich zu fixieren, ohne diesen zu verletzen, teilt die Polizei Friedberg mit.

Anzeige gegen Mann aus Kissing nach Ruhestörung

Aufgrund des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten und der starken Alkoholisierung, wurde der junge Mann zunächst in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden nun mehrere Anzeigen wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung erstattet.

