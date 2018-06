21:21 Uhr

Betrunkener stürzt und pöbelt

Ganz schön viel Alkohol im Blut hatte der Radler, der am Donnerstagabend am Friedberger See verunglückte.

Sanitäter und Polizei mussten sich von dem 58-jährigen Friedberger beleidigen lassen.

Seine Verletzungen hielten ihn nicht davon ab, Sanitäter und Polizisten anzupöbeln: Der betrunkene Mann war am Donnerstagabend am Friedberger See mit seinem Rad an einem Findling hängen geblieben und gestürzt. Dabei zog er sich Blessuren an Kopf und Schienbein zu, weshalb der Rettungswagen den den 58-jährigen Friedberger ins Krankenhaus transportierte. Während der Fahrt dorthin beleidigte er die beiden Rettungssanitäter fortwährend mit unflätigen Ausdrücken. Auch die Polizeibeamten, die im Krankenhaus wegen der Trunkenheit eine Blutentnahme veranlassten, wurden verbal mit diversen Ausdrücken überschüttet. Der Friedberger bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. Die beiden Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und werden daher gebeten, sich unter 0821/323-1710 zu melden.

