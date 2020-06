18:01 Uhr

Bewegung: Wie ein Ausdauersportler die Meringer fit machen will

In Mering gibt es ein neues Angebot für Menschen, die fit werden sollen: Thomas Schnitzler übernimmt die Leitung für Lauf 10! in Mering.

Plus Ausdauersportler Thomas Schnitzler startet eine Lauf10!-Aktion in Mering. Jeder kann mitmachen. Wie das funktioniert.

Von Heike Scherer

Wer fitter werden möchte und an einem kostenlosen Lauftraining interessiert ist, für den hat Thomas Schnitzler das passende Angebot. Der stellvertretende Abteilungsleiter der Sparte Leichtathletik und Breitensport beim Turnverein Mering richtet in der Marktgemeinde eine Lauf10!-Aktion aus. Was Teilnehmer wissen sollten - und wie sie sich vorbereiten können.

Sie beginnt am Montag, 15. Juni, und wird zweimal pro Woche abends von ihm angeboten. Wegen der Corona-Krise ist der Zehn-Kilometer-Abschlusslauf in Wolnzach allerdings abgesagt worden.

„Langsamer Start, Schritt für Schritt fit in zehn Wochen“, verspricht Schnitzler. Er ist ein erfahrener Ausdauersportler, der den Lauf erstmals in Mering organisiert. Ihm stehen fünf Laufbetreuer zur Seite. Je nach Trainingszustand bilden sie Laufgruppen, die zehn Wochen lang mit Trainingsplänen betreut werden. Die Veranstaltung ist eine Initiative des bayerischen Fernsehens, der Abendschau und wird unterstützt durch den Bayerischen Landessportverband, den Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV) und die Technische Universität München. In Bayern bieten bereits über 200 Sportvereine den Lauf10! für Bewegungshungrige und solche, die es werden wollen, an.

Lauf 10: In Mering gibt es zwei Trainingstage

In Mering gibt es zwei Trainingstage, gelaufen wird am Montag und Mittwoch ab 18.30 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Sportplatz (Parkplatz) an der Ambérieustraße. Fünf Laufstrecken mit Längen von drei bis acht Kilometern hat Schnitzler mit seinem Team ausgearbeitet. Die Streckenprofile seien für Ungeübte und Einsteiger leicht zu bewältigen. Auf den Strecken könnten die Abstandsregeln gut realisiert werden.

Auch die Abstandsregeln sollen beim Lauf10-Programm in Mering eingehalten werden. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbol)

Jeder kann mitmachen, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. Das Ziel sei, sportmüde Menschen und Bewegungsmuffel zu motivieren, etwas für die Gesundheit und Fitness mit Gleichgesinnten in freier Natur zu tun.

Meringer Abteilungsleiter empfiehlt das Theraband

„Lauf10! soll dazu beitragen, aus eigener Kraft fühlbar gesünder und leistungsfähiger zu werden – das geht in jedem Alter, auch für Untrainierte“, verspricht Schnitzler. Schon nach wenigen Wochen seien messbare Ergebnisse zu verzeichnen. Um sich optimal auf das Laufen vorzubereiten, schlägt Schnitzler das Theraband vor. Das aus Latex bestehende Gymnastikband sei flexibel einsetzbar. Man könne unterschiedliche Muskelgruppen trainieren. „Im Internet werden Übungen für alle Altersgruppen präsentiert“, sagt er. Schon ein zehnminütiges, tägliches Training mit dem Gymnastikband zeige nach zwei Wochen muskelaufbauende Wirkungen.

Vor dem Lauf10!-Trainingsstart rät Schnitzler vorsorglich dazu, einen Gesundheitscheck beim Hausarzt zu machen oder bei etwaigen Krankheitsproblemen zumindest Rücksprache mit dem Arzt zu halten.

Anmeldung bei Thomas Schnitzler, Telefon 0177/6920651 oder über die E-Mail-Adresse thomas.schnitzler@tv-mering.de.

