Bewohner und Mitarbeiter fühlen sich hier wohl

Das Seniorendomizil Haus Gabriel in Kissing feiert sein zehnjähriges Bestehen. In der Küche gibt es etwas Neues.

Von Heike John

Das schönste Geburtstagsgeschenk zum zehnjährigen Bestehen des Seniorendomizils Haus Gabriel war die große Anerkennung, die der Einrichtung von allen Seiten ausgesprochen wurde. Viel Lob gab es von Gästen aus der Politik und der Compassio Unternehmensleitung sowie zwei Tage zuvor bereits bei einem Informationsabend vonseiten der Angehörigen der Bewohner.

Einrichtungsleiterin Yvonne Friedrichs hielt in ihrer Begrüßung Rückblick auf die vergangenen Jahre und ließ auch nicht das Krisenjahr 2013 aus, in dem es nach dem Weggang von Martina Schmidberger mehrere Wechsel in der Einrichtungsleitung und auch in der Pflegedienstleitung gab. Im Februar 2014 übernahm Yvonne Friedrichs die Leitung und es gelang ihr zusammen mit Pflegedienstleiter Klaus Prim mit viel Engagement und Unterstützung der Mitarbeiter, alles wieder in das richtige Fahrwasser zu lenken. Das Haus mit 104 Pflegeplätzen konnte wieder voll belegt werden.

Haus bekommt eine glatte Note 1,0

Die nur einige Wochen zurückliegende Prüfung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen ergab eine glatte Note 1,0 in allen überprüften Bereichen. Man habe inzwischen ein starkes, stabiles, verlässliches und hoch motiviertes Team. „Nur dank euch ist das Haus zu dem geworden, was es ist“, so wandte sich Yvonne Friedrichs an ihre Mitarbeiter. Neun von ihnen, angefangen vom Hausmeister über die Hauswirtschaftsleitung und Ergotherapeutin bis zu Pflege- und Betreuungskräften, sind seit der ersten Stunde im Haus und wurden für ihren Einsatz und ihre Treue besonders geehrt.

Fachkräftemangel wie in vielen anderen Häusern gebe es derzeit im Haus Gabriel nicht, so betonte Karolin Lotz von der Compassio Geschäftsführung anerkennend. Als Regionalleiterin der ambulanten Dienste in Süddeutschland zeigte sie sich vor allem stolz darauf, dass vor einem Jahr das Versorgungsangebot um das Angebot der ambulanten Pflege erweitert werden konnte.

Bürgermeister Reinhard Gürtner sprach im Namen des Gemeinderats von einer damals segensreichen Entscheidung, eine Einrichtung der Altenpflege mitten im Ort zu errichten. Er betonte auch die Bedeutung des Hauses Gabriel als einer der großen Arbeitgeber in Kissing.

Glücksfall für den gesamten südlichen Landkreis

Nicht nur ein Glücksfall für Kissing, sondern für den gesamten südlichen Landkreis sei das Haus, sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko in seinen Grußworten. „Ich ziehe vor Ihnen den Hut, denn Pflege ist eine Tätigkeit, bei deren Ausübung nicht nur Fachwissen, sondern auch viel Herzblut und Leidenschaft gefragt sind.“ Der CSU-Politiker versprach, sich stets für die Pflege starkzumachen.

Heimfürsprecher Hans-Jürgen Pflügel zeigte sich besorgt über die Pläne einer generalistischen Ausbildung in der Pflege ab 2020, bei der die Altenpfleger vermutlich den Kürzeren ziehen würden. Derzeit werden im Haus Gabriel zehn Schüler zum Altenpfleger oder Pflegehelfer ausgebildet. „Bisher konnten immer alle Azubis übernommen werden“, erklärte die Einrichtungsleiterin. Anerkennung vonseiten der Gratulanten gab es auch für das kürzliche erhaltene Siegel „Attraktiver Arbeitgeber Pflege“. Gewürdigt wurde im Rahmen der Feier auch der Einsatz der Ehrenamtlichen, durch die den Bewohnern manch angenehme Stunde bereitet wird.

Aktuell habe sich im Haus Gabriel viel im Bereich der Küche getan. Seit Anfang des Jahres nimmt es am Coaching Seniorenverpflegung teil, bei dem die Fachzentren Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung bayernweit 54 Senioreneinrichtungen über ein Jahr begleiten. Das Haus Gabriel ist eines von sieben Heimen im Landkreis, die sich mit dieser Unterstützung bemühen, den Senioren eine noch bedarfs- und bedürfnisgerechtere Verpflegung zu bieten und ihr Verpflegungskonzept zu erweitern.

