12:07 Uhr

Biber attackiert Mann am Weitmannsee

An dieser Stelle am Kissinger Weitmannsee schoss der Biber auf den Meringer Johannes Moderegger zu. Mit diesem Schirm wehrte er das Jungtier ab, um nicht von ihm gebissen zu werden.

Beim Spaziergang in Kissing wird der Meringer Johannes Moderegger von einem Jungtier angegriffen. Wollte es sein Revier verteidigen? Was der Experte dazu sagt.

Von Heike Scherer

Der Weitmannsee in Kissing ist für Johannes Moderegger ein beliebter Ort für einen Spaziergang nach der Arbeit. Auch an einem verregneten Dienstagabend wollte der Meringer dort entspannen. Dann hatte aber ein Erlebnis, das ihn zutiefst erschreckte: Ein junger Biber schoss aus dem hohen Gras in rasanter Geschwindigkeit auf ihn zu und rannte gegen seine Wade, als ob er ihn umwerfen wollte.

Der 52-jährige Spaziergänger hatte wegen des starken Regens an diesem Tag seinen Regenschirm dabei und konnte damit den Biber abwehren. Er fragt sich nun, was der Grund für die Attacke gewesen sein könnte: Fühlte sich der Biber bei seinem Weg zum Bach von ihm gestört und verteidigte sein Revier? Oder hatte ihn vielleicht ein Artgenosse vertrieben, sodass er aggressiv reagierte?

Nach Angriff in Kissing: Biber verschwindet blitzschnell im Bach

Am 21. Mai hatte es schon den ganzen Tag in Strömen geregnet. Die meisten bleiben an einem solchen Tag zu Hause. Aber Moderegger fuhr trotzdem gegen 18 Uhr mit dem Fahrrad zum Weitmannsee, um dort einen Rundgang zu machen. „Ich stellte mein Fahrrad beim Restaurant Seestern ab und lief zum Südufer“, berichtet er. Als er am Südende des Weitmannsees links in einen Forstweg einbog, der am verlorenen Bach entlangführt, kam das Tier aus dem hohen Gras auf ihn zugelaufen. Es war etwa 80 Zentimeter lang. Da Biber eine Länge von 1,30 Meter erreichen könnten – erwachsene Tiere habe er nämlich früher schon einmal an der Lechstaustufe 23 gesehen – musste es sich um ein Jungtier gehandelt haben, folgert der Meringer.

Es sei dann alles sehr schnell gegangen, wie Moderegger schildert: Der Biber kam auf ihn zugeschossen, rannte gegen seine Wade, als ob er ihn zu Fall bringen wollte. Vor lauter Schreck und Angst, gebissen zu werden, schlug er leicht mit seinem Regenschirm gegen den Biber, um ihn abzuwehren. Dieser verschwand blitzschnell im Bach.

War der Schubser, den der Biber ihm gab, Absicht oder nur ein Zeichen der Erschrockenheit? „Im ersten Moment dachte ich, dass es sich um ein Wildschwein handeln könnte“, verrät Moderegger. Die seien ihm bei einem anderen Spaziergang einmal begegnet. Er sei nach dem Vorfall zu seinem Fahrrad zurückgelaufen und nach Hause geradelt. Dass es am Weitmannsee Biber gibt, weiß er. Zwischen dem See und dem verlorenem Bach gibt es jede Menge Spuren: Angebissene Bäume und eine Rinne, die vom Bach durch ein Gebüsch zum See hinüberführt.

Biber sind in Europa und in Nordamerika heimisch und das zweitgrößte Nagetier der Erde. Da sie wegen ihres dichten Fells und des essbaren Fleisches gejagt wurden und in weiten Teilen ausgerottet waren, unterliegen sie jetzt einem besonderen Schutz. Ihr Revier, das an Fließ- und Stillgewässern liegen kann, markieren sie mit einem öligen Drüsensekret und verteidigen es gegen Eindringlinge. Im Mai bringen Biber ihre Jungen zur Welt, die zwei Monate gesäugt werden und meist noch bis zum nächsten Jahr bei den Eltern leben. Dann werden sie von diesen aus dem Revier vertrieben, damit sie sich einen Partner und ein eigenes Revier suchen.

Biber sind normalerweise friedliche Tiere

Normalerweise sind Biber friedliche Tiere und greifen Menschen nur an, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Wolfgang Grinzinger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Aichach-Friedberg, sagt, dass das Verhalten des Bibers, auf den Moderegger traf, ganz untypisch sei. „Normalerweise flüchtet der Biber in die entgegengesetzte Richtung und meidet eine Begegnung mit Menschen“, sagt er. Genauere Kenntnisse hat allerdings der Biberbeauftragte Thomas Kaeuffer, der dafür sorgt, dass das ökologisch wertvolle Tier den notwendigen Schutz erhält. Er ist zuständig, aus einem Schadensfonds Landwirten, die durch Biber Verluste erleiden, diese zu ersetzen. Außerdem bearbeitet er Anträge auf Wegfang der Tiere, berät und weist die ehrenamtlich bestellten Naturschutzwächter an. „Der Spaziergänger kam dem Biber zu nahe, sodass er sich bedroht fühlte“, vermutet Kaeuffer. Er glaubt, dass es sich um ein Jungtier aus dem Vorjahr gehandelt habe. Wenn es am Weitmannsee ein Revier gibt, leben dort außer den Eltern zwei Jahrgänge mit zwei bis drei Jungen, also sechs bis acht Tiere, nimmt er an. Den Biberbestand im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg schätzt er auf 400 Tiere.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Newsletter der Friedberger Allgemeinen.