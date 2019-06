vor 17 Min.

Biber erobern die Kunstschule Friedberg

Kunstschule Friedberg zeigt Bilder, Infos und Skulpturen rund um die umstrittenen Nagetiere. Am 29. Juli finden auch Kunsttrödelmarkt und Poesiefest statt.

Von Ute Krogull

Biber sind auf dem Vormarsch. Viele freuen sich, dass die geschützten Tiere sich wieder blicken lassen. Andere sind wenig begeistert, wenn sie Baumstämme durchnagen und Dämme bauen. Zeit also, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Rose Maier Haid als Leiterin der Kunstschule Friedberg tut dies auf eigene Art. Sie hat ein Biberburg-Projekt gestartet.

Damit ihre jungen wie älteren Schüler wissen, wen sie das aufs Papier bannen oder mit Pappmaschee modellieren, hat sie an die Wand Artikel aus der Zeitung und eine Liste mit Eigenschaften der Biber gepinnt. Dass die Dämme bis zu einen Kilometer lang sein können, steht da ebenso wie der Grund für die gelb-orangefarbenen Zähne der Pflanzenfresser: Diese enthalten viele Mineralien, etwa Eisen, das einen roten Farbstoff hat. Sie können nachwachsen - sehr praktisch, wenn man bis zu 70 Zentimeter dicke Bäume durchnagen möchte. Auch die Gerbstoffe der Pflanzen färben die Zähne.

Veranstaltungen der Kunstschule Friedberg

Die abwechslungsreichen und poetischen Werke der Malschüler können Tier- und Kunstfreunde bewundern. Eine Gelegenheit dazu bietet der Kunst-Trödelmarkt mit anschließendem Poesiefest am Samstag, 29. Juni. Von 14 bis 17 Uhr können in der Kunstschule an der Bauernbräustraße Bilder, Plastiken und Objekte zum kleinen Preis erstanden werden. Ab 18 Uhr kann jeder sich mit Gedichten, Texten und Musik am Poesiefest beteiligen.

Und natürlich hat Rose Maier Haid wieder Pläne für den Vormittag des 8. August, den Tag des Augsburger Friedensfestes. „Die Oberen und die Unteren“ heißt dieses Jahr das Motto der Menschenskulpturen in der Ludwigstraße. Mitwirkende sind willkommen.

Themen Folgen