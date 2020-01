11:56 Uhr

Biber gräbt der Taitinger Feuerwehr das Wasser ab

Biber haben direkt hinter dem Feuerwehrhaus in Taiting eine Burg gebaut. Das bringt Probleme.

In Taiting treiben die Biber ihr Unwesen hinter dem Feuerwehrhaus. Was kann man tun?

Von Andreas Alt

In Taiting ist derzeit der Biber Ortsgespräch. Landwirte sind auf den Nager nicht gut zu sprechen, weil er Ackerland an Bächen durch seinen Burgenbau in Mitleidenschaft zieht.

In Taiting kommt aber ein Problem hinzu: Eine Biberburg befindet sich direkt hinter dem Feuerwehrhaus, und durch die Aufstauung fehlt der Feuerwehr Löschwasser. Das Problem wurde auf der Bürgerversammlung im Dasinger Ortsteil angesprochen, zu der etwa 30 Bürger, auch aus Bitzenhofen, ins Feuerwehrhaus gekommen waren.

Ruf nach Abschuss des Bibers in Taiting wird laut

Tun kann man nach Aussage von Bürgermeister Erich Nagl (FWD) gegen den Biber aber wenig: Ein Exemplar ist bereits eingefangen und nach England „abgeschoben“ worden, weil dort gerade Biberpopulationen aufgebaut werden. Das führte aber nur dazu, dass bald der nächste Biber nachrückte. Teilnehmer forderten, ihn abzuschießen; das ist aber nicht erlaubt und würde auch nur vorübergehend helfen.

Defekte Hydranten waren ein weiteres Thema. Nagl verwies darauf, dass die Adelburggruppe tätig werden müsste. Unter umgekehrten Vorzeichen war darüber auch bei der Bürgerversammlung in Dasing geredet worden.

Hydranten der Adelburggruppe sind defekt

Dort hatten Bürger bedauert, dass die Adelburggruppe einen erheblich günstigeren Wasserpreis verlange als die Gemeinde – vielleicht auch, weil an Wartungskosten gespart wird.

Das ist der Biber 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Biber ist Europas größtes Nagetier.

Ein ausgewachsener Biber kann bis zu 130 Zentimeter lang werden und 20 bis 30 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringen.

Die Säugetiere leben an fließenden und stehenden Gewässern. Diese sollten mindestens 80 Zentimeter tief sein, damit die unter Wasser gelegenen Eingänge der Biberburgen im Winter nicht zufrieren.

Ursprünglich waren die vegetarisch lebenden Nagetiere in ganz Europa verbreitet. Die Jagd auf sie führte im 19. Jahrhundert fast zu ihrer Ausrottung.

In Bayern war der Biber von 1867 bis 1966 ausgestorben. Nicht nur Fleisch und Pelz der nachtaktiven Nager waren begehrt, sondern auch ihr Analdrüsensekret.

Jäger und Händler verkauften das sogenannte "Bibergeil" früher, um Nervosität, hysterische Anfälle und Epilepsie zu behandeln. Biber nutzen die fetthaltige Substanz zur Fellpflege und Reviermarkierung. (dpa)

Weiter wurden von den Taitinger folgende Anliegen vorgetragen: defekte oder zugewachsene Straßenlaternen, Probleme mit der Stromversorgung bei der Taitinger Krippe sowie die Vorschriften der neuen EU-Düngemittelverordnung, die Landwirte nicht nachvollziehen konnten.

