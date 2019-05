Biber wütet nachts in Mering und versteckt sich tagsüber

Plus Hans Gang und Rudolf Loder entdecken täglich neue Biber-Werke auf ihren Grundstücken in Mering. Warum sie das Ganze mit Humor nehmen.

Aus einem Baumstumpf, den Hans Gangl als Hackstock benutzte, entstand ein Kunstwerk, das an eine Morchel, ein Bonbon oder einen Pokal erinnert. Staudämme sind bei mehreren Wasserläufen angelegt worden. Die Anlagen sind oft überschwemmt, manchmal führt der kleine Bachlauf durch das Grundstück überhaupt kein Wasser. Aber es sind Fuß- oder Schwanzspuren im Schlamm zu entdecken.

All das sind Hinweise auf die Existenz eines Bibers oder sogar einer Biberfamilie, die in Mering seit etwa zwei Monaten überaus aktiv ist. Wann die Tiere dort arbeiten, bleibt jedoch ein Rätsel. Auch abends, wenn Hans Gangl noch einmal mit dem Auto oder Roller zur Anlage hinausfährt, kann er die Tiere nicht sehen.

In der Nacht wütet der Biber in Mering

Aufgeregt meldete sich zum bislang unsichtbaren Bewohner auch Rudolf Loder. In der Biotopanlage am "Zwanziger", die man über einen Feldweg vom neuen Friedhof aus in wenigen Minuten erreicht, besitzt er seit 40 Jahren fünf Grundstücke. „In der Nacht hat ein Biber auf dem Nachbargrundstück gewütet und einen Baumstumpf wie einen Pilz hingebissen“, erzählt er. Auch bei ihm hat er an einem Baum unten die Rinde abgenagt, verrät er.

Hans Gangl hatte im Winter einen schiefen Baum gefällt und einen Teil zum Holzhacken auf der Wiese stehen gelassen. Der Biber biss wochenlang im Kreis um den Baumstamm herum, das Holz ließ er liegen. „Ich drehte ihn eines Tages um und wollte sehen, ob er genauso weitermacht und es geschah so. Jetzt sieht er aus wie eine Morchel oder ein großes Bonbon“, schmunzelt er. An einem anderen Baumstumpf hat er auch genagt, aber wieder aufgehört. „Vermutlich war ihm das Holz zu alt, Biber bevorzugen nämlich grünes Holz“, weiß er.

Hans Gangl links und Rudolf Loder freuen sich über den Baumstumpf, den ein Biber wie zu einem Pilz oder großen Bonbon gestaltet hat. Bild: Heike Scherer

Er hatte Äste auf einem Stoß abgelegt. Diese benutzte der Biber, um am Bachlauf Staudämme zu bauen. Seit etwa acht Jahren vermutet er den Biber auf dem Gelände, aber so aktiv wie in letzter Zeit sei er noch nie gewesen. „Ich komme oft abends nochmals, aber gesehen habe ich ihn bisher noch nie. Vielleicht hört er den Lärm meines Autos oder Rollers und verschwindet“, vermutet Gangl.

Biber staut einen kleinen Bachlauf in Mering

Auf dem Grundstück von Rudolf Loder fing der Biber immer wieder an, den kleinen Bachlauf zu stauen. Loder entfernte die Äste, damit die Wiese nicht überschwemmt wird und er auch in das Grundstück nebenan weiterfließen kann. „Das Gebiet ist ein geschützter Landschaftsbestandteil, deswegen darf von Menschen so gut wie nichts verändert werden“, sagen Loder und Gangl. Dort gebe es auch viele Vögel, ab und zu tauchen Füchse, Hasen, Marder und Rehe auf. „Diese Tiere haben wir schon gesehen, die Biber aber noch nie“, lachen sie.

