16:42 Uhr

Bilderrätsel gelöst: Rederzhauserin in der City-Galerie überrascht

Christa Wetzel aus Rederzhausen ist 1000 Euro reicher, nachdem sie beim Gewinnspiel unserer Zeitung die richtige Lösung wusste.

Von Tom Trilges

Mehr Glück geht kaum: „Ich habe das erste Mal mitgemacht und gleich gewonnen.“ Das sagt die 48-jährige Friedbergerin Christa Wetzel, die beim Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen am Freitag die richtige Lösung wusste und nun 1000 Euro reicher ist. Mit ihr freute sich am Freitagnachmittag ihr Hund Chewbacca.

Friedbergerin Wetzel wusste schon mal die Lösung beim Bilderrätsel

„Ich war gerade mit der Familie auf dem Weg in die Augsburger City-Galerie, als mich der Anruf erreicht hat. Ich habe mich natürlich riesig gefreut“, sagt Wetzel. Statt mit Mann und Kindern zum Friseur ging es dann schnell nach Rederzhausen, um das Geld entgegen zu nehmen. Bereits bei der Ziehung am Mittwoch, in der das Lösungswort „Pferdeapfel“ lautete, war sich Wetzel sicher, drauf gekommen zu sein. „Ich habe dann nicht angerufen. Aber diesmal dachte ich, jetzt muss ich es einfach mal probieren“, erzählt sie. Sie ahnte: Die Antwort kann nur "Maskenball" sein und behielt Recht.

Ist sie schon immer so ein Glückspilz? „Nein, nein. Mit 15 oder 16 habe ich mal eine Kleinigkeit in einem Gewinnspiel ergattert, aber sonst noch nie. Umso schöner, dass es geklappt hat.“ Was Wetzel, mit den 1000 Euro machen möchte, weiß sie schon ganz genau: „Demnächst bin ich mit meinen Kindern in London. Da werden wir die Scheine schon los, sozusagen als Taschengeld.“ Den Rest investiert sie wohl in Laufschuhe – wohlgemerkt vor dem nahenden Winter. „Das macht mir nichts, ich treibe auch bei schlechtem Wetter gern Sport “, sagt Wetzel.

Friedberg: Auf den Gewinn muss Christa Wetzel einen ausgeben

Wenn sie nicht gerade beim Gewinnspiel der Augsburger Allgemeinen abräumt, arbeitet sie bei der Firma ihres Mannes – er ist Versicherungsmakler – im Büro. Bei der Übergabe des Siegerumschlages war zwar nur Havaneser-Rüde Chewbacca dabei. „Aber sobald der Rest daheim ist, muss ich einen ausgeben. Das haben die anderen mir gleich gesagt“, so Wetzel. „An so einem Tag nimmt man das ja gerne in Kauf.“

