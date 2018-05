Bildung in Friedberg unverkrampft angehen

Die Vinzenz-Pallotti-Schule wird 50 Jahre alt. Zeit für eine Bilanz.

Bildungsthemen werden oft emotional, polemisch und in Schwarz-Weiß-Manier diskutiert. Das war in den vergangenen Wochen leider einmal mehr der Fall, als es um die Vinzenz-Pallotti-Schule ging. Doch viele Menschen stärkten dem Förderzenrum in Leserbriefen den Rücken. Denn in den 50 Jahren seines Bestehens hat es sich einen sehr guten Ruf erworben – das bestätigen Aussagen ehemaliger Schüler. Für viele Kinder, die sich schwertun mit dem Lernen, in sprachlicher Hinsicht, mit ihrem Sozialverhalten (oder mit allem zusammen) ist diese Schule offensichtlich der richtige Ort.

Dabei ist zu bedenken: Dank der UN-Behindertenrechtskonvention sind Eltern nicht mehr gezwungen, ihr Kind an eine Förderschule zu schicken. Und: Viele Kinder – etwa zehn Prozent der Schüler jährlich – verlassen die Einrichtung nach einiger Zeit und wechseln an eine Regeleinrichtung. Ist das nicht auch ein Beitrag zur Inklusion? Zumal es natürlich Kinder gibt, für die eine Einzelinklusion an der Regelschule perfekt ist – und die sie, mit aller Förderung – bekommen müssen. Deshalb: Gehen wir das Thema unverkrampft an – im Sinn der Kinder. Und der Pallotti-Schule herzlichen Glückwunsch!

Themen Folgen