Billard im alten Supermarkt

Der BSC Kissing hat einen alten Supermarkt in Kissing umgestaltet. Wichtig ist auch der Kühlschrank.

Von Christine Schenk

Angefangen hat alles im Kissinger Instroke-Center, als einige engagierte Billard- und Snooker-Spieler die Idee hatten, einen eigenen Verein mit dem Namen Billard & Snooker Club Kissing zu gründen. Das war im Jahre 1997. Ganze zehn Jahre dauerte es, bis die engagierte Vereinstruppe dann ihr eigenes Heim bekam. Der ehemalige Supermarkt in der Kornstraße war aufgrund seiner räumlichen Gegebenheiten ideal dafür geeignet, die Queues tanzen zu lassen.

„In vielen, vielen Arbeitsstunden haben wir hier alles in Eigenarbeit aufgebaut. Da hat jeder mit angepackt. Das war toll“, schwärmt Roberto Abart, die gute Seele des Vereinsheims. Hier ist quasi alles in einem großen Raum untergebracht. Die vier großen Billardtische nehmen natürlich den meisten Platz in Anspruch. Von einer gemütlichen Sitzecke aus, die sich in einer Ecke des fast 200 Quadratmeter großen Raumes befindet, lässt sich das Spielgeschehen wunderbar verfolgen. Gleichzeitig ist sie weit genug weg, dass die Spieler nicht in ihrer Konzentration gestört werden.

Was das Essen anbelangt, so gibt es Pizza und Baguettes zur Auswahl, die jeder bei Bedarf selber warm macht. „Kalte und warme Getränke haben wir auch in ausreichender Menge da. Was aber nicht immer funktioniert, ist, dass der, der kalte Getränke rausholt, den Kühlschrank auch wieder entsprechend auffüllt“, erzählt Roberto Abart lachend. Geselligkeit aber wird beim BSC groß geschrieben. „Wir können gut zusammenarbeiten, aber auch gut gemeinsam feiern“, sagt Abart weiter. So standen regelmäßig Grillfeste, Faschingsturniere und sogar Rollstuhlfahrerturniere auf dem Programm.

Wie bei so vielen Kissingern hat aber das Hochwasser auch vor den Billard-Freunden nicht Halt gemacht. Ähnlich wie der Aufbau des Vereinsheims selber hat diese Katastrophe, bei der viel kaputt gegangen ist, die Truppe jedoch zusammengeschweißt, und alles wurde gemeinsam wieder schön hergerichtet.

Der Altersdurchschnitt der aktiven Spieler liegt zwischen 25 und 35 Jahren. „Es kommen auch immer wieder Kinder und Jugendliche zu uns, die daran interessiert sind, Billardspielen zu lernen. Die Kunst ist allerdings, dabeizubleiben und die Geduld und die Konzentrationsfähigkeit aufzubringen, diese anspruchsvolle Sportart zu erlernen. Daran hapert es leider oft in unserer schnelllebigen Zeit“, erläutert der Billard-Begeisterte Abart. Doch gibt er gemeinsam mit seinen Sportskameraden die Bemühungen um die junge Generation noch lange nicht auf.

2019 will der BSC Kissing eine Bezirksmeisterschaft ausrichten

So findet regelmäßig ein Ferienprogramm in den Räumen des BSC statt. Derzeit sind zwei Mannschaften, eine in der Bayernliga und eine in der Bezirksliga, gemeldet. Bis vor drei Jahren hat man sogar in der Bundesliga gespielt.

Im nächsten Jahr wollen die Hausherren auch wieder eine Bezirksmeisterschaft ausrichten. Die Billard-Tische sind bis dahin wieder neu bezogen und die Pizza-Vorräte auch ganz bestimmt wieder aufgefüllt.

