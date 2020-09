02.09.2020

Bio-Erlebnistage: Erzeuger in Aichach-Friedberg zeigen ihre Höfe

Plus Bei den Bio-Erlebnistagen in Aichach-Friedberg locken Exkursionen, Vorträge und Verkostungen ökologischer Lebensmittel. Hier ein Überblick.

Von Nikolai Röhrich

Was brauchen wir zum guten Leben? Mit Sicherheit doch eines: Genuss. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen genießen“ feiern die bayerischen Bio-Erlebnistage vom 29. August bis 4. Oktober mit einer Reihe von kulinarischen und informativen Veranstaltungen heuer ihr 20. Jubiläum. Auch in Aichach-Friedberg ist einiges an Veranstaltungen geboten.

Seit 2001 werden die Erlebnistage von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium veranstaltet. Interessierten soll so die Möglichkeit gegeben werden, die Produktion von Biolebensmitteln hautnah mitzuerleben.

Die Bio-Erlebnistage sind Teil der Initiative Bio-Regio Bayern 2020, einem 2012 ins Leben gerufenem Programm des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Menge an regional und ökologisch produzierten Lebensmitteln bis 2020 zu verdoppeln.

Im Rahmen dieser Initiative schreibt das Landwirtschaftsministerium seit 2013 auch Wettbewerbe aus, bei denen sich Gemeindeverbünde mit innovativen ökologischen Projekten und Konzepten bewerben können. Die Gewinner werden als Öko-Modellregionen ausgezeichnet und erhalten für ihre Projekte staatliche Förderungen. Seit Mai 2019 ist auch Aichach-Friedberg staatlich anerkannt und gefördert als Öko-Modellregion Paartal.

Veranstaltungen der Bio-Erlebnistage in Aichach-Friedberg

Folgende Veranstaltungen finden während der diesjährigen Bio-Erlebnistage im Landkreis statt:

Mehr ökologisch angebaute Lebensmittel, die im Landkreis produziert und im Landkreis verkauft werden – so wie beispielsweise bei der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Blumenthal. Das ist das Ziel der Öko-Modellregion. Bild: René Räpple (Archiv)

Am Samstag, 5. September, steht von 10 bis 13 Uhr ein Ausflug aufs Gemüsefeld und anschließend an den Tisch der Bio-Erlebnisbäuerin Sieglinde Sedlmair an. Nach der Ernte gibt es bei einem gemeinsamen Mittagessen Kochtipps und Rezepte von Christine Zimmermann von der Kochschule Meingemachtes. Adresse: Ringstraße 40.



aufs Gemüsefeld und anschließend an den Tisch der Bio-Erlebnisbäuerin an. Nach der Ernte gibt es bei einem gemeinsamen Mittagessen Kochtipps und von von der Kochschule Meingemachtes. Adresse: Ringstraße 40. Am Sonntag, 13. September, findet von 14 bis 16 Uhr ein Spaziergang durch die Gutsflächen des biologischen Landwirtschaftsbetriebs der Familie Freiherr von Gumppenberg statt. Dabei erläutert der Gutsverwalter Andreas Hopf die ökologische Bewirtschaftung und die Veränderungen durch den ökologischen Landbau. Adresse: Sedl-brunn 7.



die ökologische Bewirtschaftung und die Veränderungen durch den ökologischen Landbau. Adresse: Sedl-brunn 7. Am Samstag, 26. September, gibt es von 9.30 bis 13 Uhr auf Schloss Blumenthal im Rahmen einer Mitmachaktion Gärtnertipps von Mitgliedern des Projekts „solidarische Landwirtschaft“. Das geerntete Gemüse wird anschließend als Mittagessen verkostet. Die solidarische Landwirtschaft ist ein Projekt, bei dem ein fester Kreis von Verbrauchern mit regionalen Bio-Produkten versorgt wird und sich an Arbeitseinsätzen seines Landwirtes beteiligen kann. Adresse: Blumenthal 1.

im Rahmen einer Mitmachaktion Gärtnertipps von Mitgliedern des Projekts „solidarische Landwirtschaft“. Das geerntete Gemüse wird anschließend als Mittagessen verkostet. Die solidarische Landwirtschaft ist ein Projekt, bei dem ein fester Kreis von Verbrauchern mit regionalen Bio-Produkten versorgt wird und sich an Arbeitseinsätzen seines Landwirtes beteiligen kann. Adresse: 1. Am Donnerstag, 1. Oktober, veranstaltet die „solidarische Landwirtschaft“ einen Informationsabend zu ökologischer und solidarischer Landwirtschaft. Geplant sind Vorträge und Diskussionen auf Schloss Blumenthal . Adresse: Blumenthal 1.



und Diskussionen auf Schloss . Adresse: 1. Am Freitag, 2. Oktober, organisiert der Biolandhof Kreppold von 15 bis 18 Uhr ein Erntefest für Kinder, auf dem verschiedene Gemüsearten geerntet, Tiere besucht, Kürbisse bemalt und Stockbrote gegrillt werden. Adresse: Wilpersberg 1.



Am Sonntag, 4. Oktober, öffnet die „solidarische Landwirtschaft“ auf Schloss Blumenthal von 11 bis 18 Uhr ihre Türen für alle Interessierten. Es wird ein Programm für die ganze Familie geboten, außerdem haben Besucher die Möglichkeit, die künstlerisch gestalteten Zimmer des Schlosshotels zu besichtigen. Adresse: Blumenthal 1.



Anmeldung und Info für die Bio-Erlebnistage 2020 in Aichach-Friedberg

Für alle Veranstaltungen wird um eine Anmeldung bei der Öko-Modellregion Paartal gebeten.

Telefon: 08251/92499



E-Mail: kathrin.seidel@wittelsbacherland-verein.de



Weitere Informationen gibt es online hier und hier.

