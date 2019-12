vor 51 Min.

Bionik macht in Merching Schule

Schüler schnuppern mit dem IJF-Projekt in die Welt der Entdecker, Naturwissenschaftler und Techniker.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wie schaffen es Geckos eigentlich, problemlos auf Glasscheiben zu klettern? Und warum haben Flugzeugflügel so viel Ähnlichkeit mit Vogelschwingen? Die Schüler der achten und neunten Klassen an der Mittelschule Merching lauschen gebannt: Julian Glock und Matthias Gerhard von der fächerübergreifenden Initiative Junger Forscherinnen und Forscher (IJF) haben nicht nur die Antworten dazu, sondern eine Mission: Schülern den Spaß an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu vermitteln. „Gerade diese Fächer haben bei Schülern ein angestaubtes Image. Dabei sind es genau die Grundlagen für die Frage: Wie funktioniert unsere Welt“, erklärt Matthias Gerhard, der Chemiedoktorand am Fraunhofer-Institut Würzburg ist.

Experimente kämen im Schulalltag oft zu kurz – da sind diese Projekttage ideal, um ein wenig weg vom Formelpauken zu kommen und die Praxis kennenzulernen. Denn auch zum Arbeitsalltag, den die Acht- und Neuntklässler bald kennenlernen werden, ist noch etwas wichtig, das bei Experimenten Grundvoraussetzung ist: das eigenverantwortliche Arbeiten nach Vorgabe. Genau das erhofft sich Konrektor Herbert Klaßmüller auch für seine Schüler – vielleicht, dass es sogar ein wenig zur Berufsorientierung beitragen kann. Er selbst ist mit seinen Kollegen über eine Fortbildung mit dem IJF-Projekt in Kontakt gekommen. Alle waren so begeistert, dass sie das sofort auch für die achte und neunte Klasse gebucht hatten.

Schüler in Merching lernen etwas über den Lotus-Effekt

Julian Glock und Matthias Gerhard besprechen mit den Schülern mittlerweile ein anderes Phänomen aus der Natur, der in den Bereich Bionik fällt: den Lotus-Effekt, also die Selbstreinigung der Oberfläche, die auf den gleichnamigen Pflanzen zu beobachten ist. Dazu wissen die Schüler schon eine Menge – und auch, wo er im Alltag eingesetzt wird: auf Dachziegeln, in der Wandfarbe, auf Brillengläsern oder im Waschbecken. Dass dies in der Werbung manchmal missbraucht werde, erklären die jungen Wissenschaftler ebenfalls: Völliger Unsinn sei es natürlich, wenn man ein Haarspray mit Lotuseffekt anbiete, denn auf den Haaren mache das Ganze wenig Sinn. Dafür versprechen sie den Schülern, neben vielen anderen Experimenten eine Oberfläche mit Lotuseffekt herzustellen – und darauf freuen sich die Schüler schon am meisten, auch wenn vielleicht nicht jedes Experiment auf Anhieb klappt: „Es ist einfach toll, wenn man selbst mal experimentieren darf – ganz ohne Lehrer“, bringen es Chiara, Juliane und Giovanni auf den Punkt. Und das Gute ist: Die Experimente gehen am nächsten Tag weiter – dann ist Leichtbau an der Reihe.