Bis zu fünf neue Wohnbaugebiete für Steindorf

Plus Der Gemeinderat beschließt auf Vorrat gleich eine ganze Reihe von Bebauungsplänen. Die will das beschleunigte Verfahren nutzen.

Aufstellungsbeschlüsse für gleich fünf neue Bebauungspläne hat der Steindorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Die Entscheidungen mussten noch im alten Jahr gefällt werden, da der Paragraf 13b des Baugesetzbuches, zum Jahresende ausläuft.

Die zeitlich befristete Regelung ermöglicht ein vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren zur Überplanung von Außenbereichsflächen am Ortsrand für den Wohnungsbau. Es entfallen unter anderem die Umweltprüfung und die Ausgleichsflächenregelung.

Ein Aufstellungsbeschluss bedeutet, dass auf den entsprechenden Flächen in den nächsten Jahren gebaut werden kann, aber nicht muss. Diskutiert wurde, ob man diese Flächen brauche. „Es ist offen, ob wir alle Flächen wirklich bebauen, aber sie sind für die Zukunft gesichert“, stellte Bürgermeister Paul Wecker klar. Sollte die Gemeinde dort Wohnungsbau wünschen, müsste sie bis Ende 2021 die entsprechenden Satzungsbeschlüsse fassen.

Der größte der neuen Bebauungspläne ist der an der „Schulstraße“. Hier sind 9000 Quadratmeter nördlich der Häuser an der Raiffeisenstraße und westlich der Schulstraße vorgesehen. Der Plan „Liftenweg II“ umfasst ca. 6500 Quadratmeter und schließt südlich an die Häuser am Liftenweg an. Das Gebiet „Herzog-Wilhelm-Straße-West“ liegt im Westen der Herzog-Wilhelm-Straße am nördlichen Rand von Hofhegnenberg in Richtung Bundesstraße 2. Es handelt sich um ca. 4500 Quadratmeter. Schließlich sind noch knapp 4000 Quadratmeter in „Eresried-Nord“ und knapp 7000 in „Eresried-Ost“ für Wohnbebauung vorgesehen.

Der Paragraph 13 b im Detail:

Ziel Als „Gesetz zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ sieht der Paragraf 13b Erleichterungen in der Bauleitplanung vor. So sind keine Umweltprüfung, kein Umweltbericht und keine Ausgleichsflächen nötig. Es genügt eine einmalige öffentliche Auslegung des Bebauungsplans, der zudem von den Festlegungen des Flächennutzungsplans abweichen darf.

Voraussetzungen Voraussetzung für die Anwendung von Paragraf 13b des Baugesetzbuchs ist, dass aus schließlich neues Wohnbauland geschaffen wird, die Grundfläche der Bebauung weniger als 10000 Quadratmeter beträgt, das Gebiet im Anschluss an bebaute Ortsteile liegt und das Verfahren bis Ende 2019 ein geleitet und bis Ende 2021 abgeschlossen ist.

Weitere Bauvorhaben in Steindorf:

Mini-Haus Auf das noch unbebaute Grundstück Hauptstraße 1 c in Steindorf darf ein Mini-Haus gebaut werden. Das eingeschossige Haus mit Flachdach hat die Grundmaße 4,35 Meter auf 14,20 Meter. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 49,58 Quadratmeter.

Pläne angepasst In Hausen dürfen zwei Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus mit Garagen und Stellplätzen jetzt doch gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte jetzt der Voranfrage zu. Das Vorhaben wurde schon zweimal beraten und abgelehnt. Nun wurden die Pläne in Absprache mit dem Landratsamt in Bezug auf die Höhen überarbeitet. Die neue Planung wurde Landratsamt als definitiv genehmigungsfähig angesehen.

