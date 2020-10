vor 31 Min.

Bischof weiht Marcus Grabisch in Friedberg zum Diakon

Mit 32 Jahren auf dem Weg zum Priester: Der Pallottiner Frater Marcus Grabisch wird von Bischof Bertram Meier zum Diakon geweiht - ein seltenes Ereignis.

Es ist der wichtige Schritt auf dem Weg zum Priestertum: die Weihe zum Diakon. Frater Marcus Grabisch SAC hat diese Weihe vom Augsburger Bischof Bertram Meier am Erntedanktag in der Pfarrkirche St. Jakob in Friedberg erhalten. Einen Tag zuvor hat Marcus Grabisch seine ewige Profess in der Gemeinschaft der Pallottiner abgelegt.

Es war ein Ort, der Frater Grabisch vertraut ist: In der Pfarrei St. Jakob hat er 2017 bis 2018 als Praktikant in der Pastoral mitgearbeitet. Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl freute sich daher umso mehr, dass die Diakonenweihe in der Jakobskirche stattfand. Ebenso freute er sich über die Gäste, die die Feier begleiteten, und sagte zu dem Mitbruder gewandt: „Du brauchst immer Menschen, die dir den Rücken stärken.“ Nur so könne er im Auge behalten, dass es immer um Gottesdienst und Menschendienst gehe.

Weihe in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob

Mit feierlichen Worten legte Frater Marcus Grabisch sein Weiheversprechen ab, zog die Stola und das Diakonengewand an und übernahm so die Fürsorge für die Armen und Kranken, die Trauernden und Suchenden. Damit hat er in seinen „kirchlichen Fahrtenschreiber“, wie Bischof Bertram Meier es formulierte, eine weitere Etappe auf dem Weg zum Priester eingetragen. Der Bischof schrieb ihm aber dabei auch ins Stammbuch, das Diakonat nicht als Durchgangsstation, sondern es in allen Ämtern als „basso continuo“ im Dienst am Menschen zu sehen.

Doch was bedeutet es, Diakon zu sein? Die Szene der Fußwaschung im Evangelium nahm der Bischof, um zu zeigen, worauf es Jesus ankam: Der Herr der Kirche habe ihn gezeigt, als er Sklavendienste übernahm. „Er band sich die Schürze um“, zitiert der Bischof und schlussfolgerte: Wenn Jesus seine erste Messe im „Arbeitskittel“, in der Schürze feierte, dann müssen wir eine „Kirche der Schürze“ sein.

Bischof Bertram Meier kommt zur Diakonenweihe in Friedberg

„Eucharistie und Weihe stehen immer in der Spannung zwischen Stola und Schürze“, sagte der Bischof. Immer stehe die Frage im Raum, wie Schürze und Stola, wie Diakonie und Liturgie zusammenpassen. Die Schürze verlange, mit den Menschen in Berührung zu kommen, auch mit ihrem Schmutz. In Rom sei durch Papst Franziskus die Kirche der Schürze am Werk, versicherte der Augsburger Bischof. Er sei der Papst, der an die Ränder gehe und den Gefangenen die Füße wasche.

Einen Tag zuvor hatte Grabisch das endgültige Ja zur Gemeinschaft der Pallottiner gesprochen. Der 32-Jährige legte in einer Eucharistiefeier in der Pallottikirche Friedberg seine ewige Profess ab, die lebenslange Bindung an die Gesellschaft des katholischen Apostolats der Pallottiner. Unter Anrufung der Heiligen legte sich Frater Grabisch auf den Boden, sprach das Weihegebet, entzündete seine Professkerze und nahm seine Professurkunde entgegen.

„Es ist der fröhlichste Tag, den eine Gemeinschaft feiern kann“, sagte Provinzial Pater Scharler. Und der Rektor der Friedberger Kommunität, Pater Christoph Lentz, hatte darauf verwiesen, dass so eine Feier im Gegensatz zu Afrika in Deutschland selten geworden sei.

