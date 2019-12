30.12.2019

Blasmusik für einen guten Zweck

Men in Blech und Abgebrasst spenden den Erlös ihrer Auftritte

Zum Adventsausklang haben die Friedberger Musikgruppen Abgebrasst und Men in Blech traditionell das Jahr mit zwei Benefizkonzerten beendet. Das erste fand in diesem Jahr in der Kirche St. Johannes in Paar statt, das zweite – als traditionelles Heimspiel – in der Pallotti-Kirche in Friedberg. Beide Termine waren ausgesprochen gut besucht. Die Veranstaltung in der Pallotti-Kirche dürfte sogar ihre Kapazitätsgrenzen überschritten haben. Einige Besucher konnten auch trotz allgemeinen einvernehmlichen Zusammenrückens keinen Platz in der restlos gefüllten Kirche ergattern. Aus dem Programm ragten die Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach der Men in Blech in künstlerischer Hinsicht besonders hervor.

Mit dem Erlös von circa 1400 Euro in Paar werden die Friedberger Tafel sowie die Restaurierung des Altars der Paarer Kirche unterstützt. Der Erlös des Konzerts in der Pallotti-Kirche in Höhe von 1960 Euro geht an den Förderverein der Sozialstation Friedberg. (FA)

