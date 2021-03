vor 49 Min.

Bleibt der Grasfrosch am Meringer Eisweiher?

Plus Die Beobachtungen am Meringer Amphibienzaun interessieren jetzt auch die Experten. Wie Claudia Thomamüller ihre Erfahrungen mit den Metamorphlingen erklärt.

Von Heike John

Die in den letzten Tagen aufgestellten Fangzäune im Landkreis Aichach-Friedberg erinnern daran, dass wieder die Zeit der Amphibienwanderung beginnt. Seit 15 Jahren betreut Claudia Thomamüller den Zaun an der Kissinger Straße bei Mering. In der vergangenen Woche wurde er an zwei Tagen von Mitarbeitern des Kreisbauhofs aufgestellt. Claudia Thomamüller aus Mering hat dort schon spannende Beobachtungen gemacht.

Bereits im letzten Jahr konnte er um 250 Meter Richtung Kissing verlängert werden und soll die Amphibien jetzt auch entlang des kurvigen Streckenabschnitts davor schützen, von den vorbeirasenden Autos platt- gemacht zu werden. Wieder ist ein kleiner Helferkreis täglich morgens und abends aktiv, um Frösche, Molche und Kröten aus den Sammeleimern zu befreien und sie sicher über die Straße an ihr Laichgewässer am Meringer Eisweiher, einem etwa 250 Meter langen und vier Meter breiten Tümpel, zu bringen.

Claudia Thomamüller engagiert sich seit 15 Jahren am Amphibienzaun an der Kissinger Straße. Bild: Heike John

Seit 2016 wird zusätzlich ein Schutzzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgebaut, um auch die vom Laichgewässer abwandernden Tiere von der Straße fernzuhalten. Autofahrer dürften sich jedoch im vergangenen Jahr gewundert haben, dass dieser Zaun für die Rückläufer bis weit in den Sommer stehen blieb und erst Ende August abgebaut wurde. "Dies soll auch in diesem Jahr so bleiben", kündigt Claudia Thomamüller an. Denn etwa ab Anfang Juni beginnt die große Abwanderungswelle der sogenannten Metamorphlinge. Dabei handelt es sich um den aus dem Laich geschlüpften Nachwuchs, der sich nun seinerseits auf den Weg macht.

Die kaum fingernagelgroßen Tierchen sind sich oft zu Hunderten oder sogar Tausenden unterwegs, weshalb man gelegentlich auch von einem "Froschregen" spricht. Zusammen mit dem kleinen, festen Kern der Helfer von der Frühjahrswanderung betreute Claudia Thomamüller noch einmal von Juni bis Ende August den Amphibienzaun auf der Seite des Eisweihers.

Die Helfer sammeln an den Zäunen bei Mering die Kröten und Frösche auf

Vor allem an Regentagen konnten pro Tag bis zu 2000 dieser "Hüpferlinge" eingefangen werden, was für die Helfer nicht einfach war. "Die Minitierchen können ziemlich gut klettern und sind flink und oft kaum sichtbar", erklärt Claudia Thomamüller die Schwierigkeit. Zum Teil wurden sie mit Esslöffel und Küchensieb aufgesammelt, um sie auf einen sicheren Rückweg zu begleiten. "12.193 dieser Metamorphlinge haben wir im vergangenen Jahr gezählt", berichtet Claudia Thomamüller, "wobei man wohl locker von der dreifachen Zahl ausgehen kann."

Diese Erdkröte hat sich bereits auf die Reise zu ihrem Laichgewässer gemacht. Bild: Claudia Thomamüller

Im Laufe der Jahre hat sich die aus Kissing stammende und in Mering wohnhafte Chemielaborantin viele Erkenntnisse zur Wanderung der Amphibien angeeignet und tauscht sich mittlerweile regelmäßig in Foren und auf Tagungen mit Fachleuten aus. Denn immer noch ist wenig darüber bekannt, ob sich die Hilfsaktionen mittel- bis langfristig auch positiv auf die Amphibien-Populationen auswirken. Auf Wunsch einiger Fachleute schrieb Claudia Thomamüller aktuell auch in einem Artikel über ihre Erfahrungen und Beobachtungen.

"Der Einsatz von Amphibienfangzäunen und was für eine Grasfrosch-Population daraus gelernt werden kann" lautet der Titel ihres Fachaufsatzes, der im Märzheft des Feldherpetologischen Magazins erschien. Dieses Fachorgan berichtet über einheimische und europäische Amphibien und Reptilien. Die seit 2006 über die geretteten Amphibien am Schutzzaun entlang der Kissinger Straße geführte Statistik zeigt gerade bei den Grasfröschen einen im Lauf der Jahre anhaltenden Rückgang.

Natürlich weise die Statistik immer Schwankungen auf, erklärt Claudia Thomamüller. Doch wurden vor zehn Jahren noch 720 Tiere sicher über die Straße gebracht, aber im vergangenen Jahr verzeichnete die Liste nur noch 26. "Waren die Grasfrösche in dem Laichgewässer tatsächlich so stark zurückgegangen, oder sahen wir nur einen Rückgang im Bereich des Fangzauns?", so fragte sich Claudia Thomamüller. So entschied man sich, die abwandernden Jungtiere zu zählen, um einen Einblick in den Reproduktionserfolg zu bekommen.

26 Grasfrösche wurden in Mering eingesammelt

Auch über das Wanderverhalten der sogenannten Metamorphlinge ist selbst in Fachkreisen noch relativ wenig bekannt. Ein großes Problem beim Einsammeln der Mini-Hüpferlinge war für die Helfer auch das schnell wachsende Gras am Zaun. Heuer wurde darum der Schutzzaun weiter nach hinten versetzt, damit der Bauhof das Grün rund um die Leitpfosten besser mähen kann. Auch in diesem Jahr will man weiter Beobachtungen anstellen. In der Fachsprache klingt dies dann so: "Anhand der großen Anzahl juveniler Grasfrösche lässt sich erkennen, dass die abnehmende Zahl adulter Grasfrösche während der Frühjahrswanderung an dem Straßenzaun wahrscheinlich ein verzerrtes Bild der Populationsentwicklung widerspiegelt." Denn die im vergangenen Jahr eingesammelten zehn Weibchen von insgesamt 26 Grasfröschen können nicht alleine für die 6706 Grasfrosch-Jungtiere verantwortlich sein, die letztendlich in der Meringer Statistik landeten.

Der Eisweiher, der im Sommer auch komplett austrocknen kann, sei Laichgebiet für Frösche, Kröten und Molche, erklärt Claudia Thomamüller. Bild: Heike John

Es müsse daher angenommen werden, dass sich die Grasfrosch-Population im Laufe der letzten Jahre auf die Westseite des Laichgewässers verlagert habe. "Eventuell halten sich auch mehr Grasfrösche als früher in unmittelbarer Gewässernähe auf und überwintern dort. Ein Grund dafür könnte der Rückläuferzaun sein", mutmaßt Claudia Thomamüller. Positiv könne sich auch die Tatsache auswirken, dass die Wiese neben dem Eisweiher feucht sei und nicht intensiv bewirtschaftet werde.

"Insgesamt kamen wir im vergangenen Jahr auf 184 Arbeitsstunden an 63 Tagen am Krötenzaun und nahmen dafür 598 km Fahrt mit dem Auto in Kauf", so zitiert sie aus der Statistik. Erfreulich sei, dass sich immer wieder neue Helfer für den Einsatz am Amphibienzaun begeisterten. "Auch in diesem Jahr habe ich wieder eine Anfrage von einer Familie mit Kindern, die sich von mir einweisen lassen möchten."

Wer Interesse hat, sich an einem der Amphibienzäune im Landkreis zu engagieren, kann sich bei Petra Hofberger, der Geschäftsstellenleitern des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Aichach-Friedberg, unter der Telefonnummer 08233/6577 melden.

Die Standorte der Krötenzäune:

Hofhegnenberg – Eresried , Beginn des Zaunes Ortsausgang Eresried, 2000 Meter,

, Beginn des Zaunes Ortsausgang Eresried, 2000 Meter, AIC12, Mering-Altkissing , Flurnummer 3546/2, 595 Meter

, Flurnummer 3546/2, 595 Meter Straßenteilstück bei Sirchenried , Anteil BN 200 Meter, LRA 850 Meter

, Anteil BN 200 Meter, LRA 850 Meter Obergriesbach , 140 Meter

, 140 Meter zwischen Staatsstraße 2035 und Neßlach , 250 Meter

2035 und , 250 Meter Haberskirch–Bitzenhofen , 250 Meter

, 250 Meter Blumenthal 400 Meter, Zaun des Bauhofs des Straßenbauamts Augsburg

400 Meter, Zaun des Bauhofs des Straßenbauamts Aichach , Hieslinger Weiher, Richtung St. Georg , Verbindungsstraße nach Igenhausen , 700 Meter entlang des Weihers

, Hieslinger Weiher, Richtung , Verbindungsstraße nach , 700 Meter entlang des Weihers Pöttmes , Kühnhausener Weiher und Schorner Weiher

, Kühnhausener Weiher und Schorner Weiher Freienried, 150 Meter.

