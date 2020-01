vor 48 Min.

Böller in Einfahrt geworfen: Feuer entzündet sich in Friedberg

In Friedberg ist es zu einem Feuer gekommen, weil jemand einen Böller in eine Hofeinfahrt geworfen hatte.

Durch einen Böller hat sich in Friedberg ein Feuer entzündet und Schäden angerichtet. Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr warf jemand einen Böller in eine Hofeinfahrt in der Pater-Alfred-Maier-Straße.

Das Zünden des Feuerwerkskörpers löste ein kleines Feuer aus. Es entstand an der Hausfassade sowie an einem Blumenkübel und einem Lichtschacht insgesamt Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

